İş arayanlar artık bunu açıkça söylüyor!

Hayat pahalılığı milyonların belini bükerken, iş arayanların maaş talebi de enflasyona yenik düştü. Kariyer.net'in 15 milyon veriyi tarayarak hazırladığı rapor, maaş beklentisinin ne denli yükseldiğini ortaya koydu.

İş arama platformu Kariyer.net, istihdam piyasasının nabzını tutan kritik araştırmasını yayımladı. 6 bin farklı pozisyon için yapılan analiz, çalışanların cüzdanındaki yangının maaş beklentilerine nasıl yansıdığını gözler önüne serdi. Yılın başıyla kıyaslandığında adayların istediği rakam ortalama yüzde 28 arttı.

GENÇLERİN TALEBİ YÜZDE 35 ARTTI

Raporun en çarpıcı detayı ise "giriş seviyesi" çalışanlarda görüldü. Kariyerinin henüz başındaki gençler, düşük ücretlerle geçinmenin imkansız hale gelmesiyle beklentilerini yukarı çekti. Bu gruptaki maaş artış talebi yüzde 35'i aştı.

Kıdem arttıkça beklenti oranının düşmesi ise dikkat çekti. Orta düzey (Kıdemli Uzman vb.) rollerde artış beklentisi yüzde 27 olurken, üst düzey yöneticilerde bu oran yüzde 16'da kaldı.

ENERJİ VE İNŞAATTA BEKLENTİ TAVAN YAPTI

Sektörel bazda incelendiğinde ise zirvede enerji sektörü yer aldı. Enerji alanında çalışanlar, maaş beklentilerini yaklaşık yüzde 42 oranında artırdı.

Onu takip eden sektörler ise şöyle sıralandı:

Perakende: Yüzde 36

İnşaat: Yüzde 35

Telekom: Yüzde 27.

BÜYÜK KAÇIŞ PLANI: 10 KİŞİDEN 7'Sİ GİDİCİ

Rapordaki bir diğer kritik veri ise "çalışan sadakatinin" eridiğini gösterdi. Analize göre her 10 çalışandan 7'si, önümüzdeki 3 ay içinde işini değiştirmeyi planladığını ifade etti. Geçen yıl bu oran yüzde 60 seviyesindeydi. Çalışanların daha iyi şartlar için arayışta olduğu tescillendi.

TELEKOMDA 'ALARM' ZİLLERİ

Telekom sektöründe ise ilginç bir tezat yaşanıyor. Maaş beklentisi artmasına rağmen, bu sektördeki ilanlara yapılan başvurular yüzde 8 azaldı. Uzmanlar, bu durumun sektördeki iş koşullarının ve algının sorgulanması gerektiğine işaret ettiğini belirtiyor.