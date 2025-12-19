Araba satışlarında rekor bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), 2025 yılına damgasını vuran otomotiv sektörüne dair beklentisini açıkladı. Genel Başkan Aydın Erkoç, ekonomik daralmaya rağmen sektörün yılı rekorla kapatmaya hazırlandığını bildirdi. Erkoç'un paylaştığı verilere göre, sıfır araç pazarında tarihi bir eşik aşılmak üzere.

10.5 MİLYONLUK DEV PAZAR

Sektördeki hareketliliğin sayısal karşılığını açıklayan Erkoç, "2025 sonunda Türkiye genelinde toplam motorlu araç alım-satımının 10,5 milyon adedi bulacağını öngörüyoruz. Sıfır araç pazarı ise yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Bu rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle de destekleniyor. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 9.7 milyon olan ikinci el devri, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,6 artarak 10 milyon barajını aştı. Satışların kalbi ise yine İstanbul'da attı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

KREDİ MUSLUKLARI KAPANDI: %70'TEN %20'YE DÜŞTÜ

MASFED Başkanı, satışların rekor kırmasına rağmen vatandaşın araç alırken yaşadığı "finansman çilesine" dikkat çekti. Otomobilin lüks olmaktan çıkıp zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Erkoç, dar ve orta gelirlinin üzerindeki baskıyı şöyle özetledi:

"Geçmişte vatandaş almak istediği aracın bedelinin yüzde 70’ine kadar kredi kullanabiliyordu. Bugün gelinen noktada bu oran yüzde 20'ler seviyesinde. Vadeler kısa, faiz oranları yüksek. Bu da kredi kullanımını ve finansmana erişimi oldukça zorlaştırıyor. Bu durum özellikle dar ve orta gelirli tüketiciler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor."

FİYATLAR NEDEN DÜŞMÜYOR?

Araç fiyatlarındaki artışın sadece Türkiye'ye özgü olmadığını savunan Erkoç, küresel üretim maliyetleri ve vergi yükünün etiketleri yukarı çektiğini belirtti.

Sektörün gözü şimdi 2026'da. Erkoç, yeni yılda faiz oranlarının ve kredi koşullarının daha dengeli bir yapıya kavuşmasını beklediklerini, finansmana erişimin kolaylaşmasıyla pazarın daha sağlıklı büyüyeceğini sözlerine ekledi.