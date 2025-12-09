Uzmanlar uyarıyor: 2029 yılına kadar otomotivde yapay zeka balonu patlayacak

Analist şirketine göre, önümüzdeki beş yıl boyunca yalnızca az sayıda otomobil üreticisi yapay zekaya yoğun yatırım yapmaya devam edecek. Analize göre, 2029 yılına kadar otomobil üreticilerinin yalnızca %5'i yapay zekaya güçlü ve iddialı yatırımlar yapmaya devam edecek ; bu oran bugün %95'in üzerinde.

Gartner, yazılım temellerine öncelik veren, sağlam teknolojik bilgiye sahip liderliğe sahip ve yapay zekaya uzun vadeli bağlılığı olan şirketlerin pazarda favori olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gartner'ın analist başkan yardımcısı Pedro Pacheco, "Otomotiv sektörü şu anda yapay zeka coşkusu yaşıyor . Birçok şirket, güçlü bir yapay zeka temeli oluşturmadan önce bile çığır açan değerler elde etmeyi hedefliyor" dedi.

"Bu coşku, bu kuruluşların yapay zeka için koydukları iddialı hedeflere ulaşamamaları nedeniyle sonunda hayal kırıklığına dönüşecek" diye ekledi.

TAMAMEN OTOMATİK ÜRETİM

Gartner ayrıca, gelişmiş montaj hattı robotlarının sektörü dönüştüreceğini öngörüyor. 2030 yılına kadar en az bir şirket, tamamen otomatik bir araç montaj hattını başarıyla hayata geçirmiş olacak.

Gartner'ın analist başkan yardımcısı Marco Sandrone'a göre, dünyanın önde gelen 25 otomobil üreticisinden 12'si fabrikalarında gelişmiş robotik teknolojileri test ediyor.

"Otomatik araç montajı, otomobil üreticilerinin işçilik maliyetlerini düşürmesine, kaliteyi artırmasına ve üretim döngüsü sürelerini kısaltmasına yardımcı oluyor. Tüketiciler için bu, potansiyel olarak daha düşük fiyatlarla daha iyi araçlar anlamına geliyor" dedi.

Yapay zeka alanında üstünlük yarışında Tesla ve Çinli BYD gibi yeni teknoloji şirketleri öncülük ederken, geleneksel üreticiler de onları yakalamaya çalışıyor.

Tesla'nın otonom araç filosunun tamamı ve daha yakın zamanda bir milyon video pikselini yaklaşık bir milisaniyede analiz edebilen özel yapay zeka çiplerine geçişi, şirketin yapay zekaya olan bağlılığının kanıtıdır.

BYD, büyük ölçekli yapay zekaya odaklanan ileri bir Ar-Ge merkezine yatırım yapıyor.

Aynı zamanda, geleneksel üreticiler Tesla ve BYD gibi markaları yakalama zorluğuyla karşı karşıya. Önümüzdeki beş yıl içinde köklü üreticiler ile daha yeni, teknoloji odaklı şirketler arasındaki uçurumun giderek açılması muhtemel.

Gartner analistlerine göre, "iç engeller" ve modası geçmiş yaklaşımlar, geleneksel otomobil üreticilerinin uyum sağlamasını zorlaştırıyor ve yapay zeka alanında başarı, teknolojilere en üst düzeyde öncelik verilmesini gerektirecek.

Pacheco, "Bu alanlarda ileri olgunluğa sahip şirketler doğal bir avantaja sahip. Dahası, güçlü teknolojik bilgiye sahip yöneticilerin yönettiği otomotiv şirketleri, otomotiv sektörünün geleneksel önceliklerine bağlı kalmak yerine, yapay zekayı en önemli öncelikleri haline getirme konusunda daha şanslı" dedi.