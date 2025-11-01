Otomotiv krizde: "Talep azaldı" dediler bin 750 çalışanı işten çıkardılar

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara olan talebin beklenenden düşük seyretmesi ve regülasyonlardaki belirsizlikler nedeniyle üretim planlarını küçültme kararı aldı. Şirket, Michigan’daki Factory Zero tesisinde ve iki batarya fabrikasında binlerce çalışanı etkileyen işten çıkarmalara başladı.

1.750 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

GM’den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç üretiminde yaşanan yavaşlama nedeniyle 1.750 çalışan süresiz olarak işten çıkarıldı. Ayrıca 1.670 kişi de üretim durdurma sürecinden geçici olarak etkilenecek.

Michigan’daki Factory Zero fabrikasında GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ve Cadillac Escalade IQ modellerinin üretimi yapılıyordu. Şirket, bu tesiste 24 Kasım’a kadar üretime ara verileceğini ve ardından iki vardiyalı sistemden tek vardiyaya geçileceğini duyurdu.

GM’DEN 1,6 MİLYAR DOLARLIK ZARAR BEKLENTİSİ

General Motors’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim kapasitesini azaltma planının 2025’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık zarara yol açmasının beklendiği bildirildi.

Şirket, bu zarara rağmen ABD’deki üretim yatırımlarına devam edeceğini ve “esnek üretim stratejileriyle değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacağını” vurguladı.

BATARYA FABRİKALARINDA GEÇİCİ ÜRETİM DURAKLAMASI

GM, Güney Koreli LG Energy Solution ile ortak yürüttüğü Ultium Cells LLC girişimi kapsamında, Warren (Ohio) ve Spring Hill (Tennessee) tesislerinde 2026 Ocak ayından itibaren geçici üretim durdurma kararı aldı.

Bu süreçte tesislerde modernizasyon ve üretim esnekliğini artırmaya yönelik yenileme çalışmaları yapılacak.

Ohio’daki fabrikada üretim duraklaması sırasında 850 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağı, üretim yeniden başladığında ise 550 kişinin süresiz olarak işine son verileceği açıklandı.

Tennessee’deki tesiste ise 710 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağı, üretim yeniden başladığında çalışanların görevlerine geri döneceği bildirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TALEP DARALMASI

Elektrikli araçlara yönelik küresel talepte yaşanan yavaşlama, yüksek batarya maliyetleri ve devlet teşviklerindeki azalma GM’nin bu kararı almasında belirleyici oldu.

Şirket, talep toparlanana kadar üretim planlarını “daha sürdürülebilir bir seviyeye çekmeyi” hedefliyor.