Otomotivde yeni savaş: Nadir toprak elementleri için yarış başladı!

Otomobil üreticileri nadir metalleri güvence altına almak için "yarış halinde"...

Bunun nedeni, küresel üretimin büyük bölümünü kontrol eden Çin'in yeni ihracat kısıtlamaları getirmesi ve bu durumun parça sıkıntısı ve fabrika kapatma endişelerini artırmasıdır.

Bu arada, çeşitli şirketler müşterilerin Çin dışında herhangi bir yerden nadir elementleri satın almaya istekli olduğunu görüyor.

Uzmanlar, "nadir metaller" konusunda Çin'in işleme kapasitesiyle öne çıktığını, bu nedenle alternatif bulmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

Bağımlılığı azaltma çalışmaları kapsamında ABD ve Avustralya, "kritik mineraller" projelerinin geliştirilmesi için anlaşma imzaladı.

Bu arada, eski arabalardan çıkan nadir elementlerin geri dönüştürülmesi sektörü henüz erken aşamalarında ve gerçek bir etki yaratabilmek için önemli ölçüde genişlemesi gerekiyor.

Neutral şirketi şu anda Fransa'da yılda yaklaşık 400.000 otomobilden nadir elementleri geri dönüştürüyor ancak sürecin ölçeğini genişletmek hâlâ zor.

Uzmanlar, durumun çok gergin olduğunu ve üreticilerin krizden kaçınmak için hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor.