Bakanlık o ürün için 'acil kırmızı kod' verdi

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin sağlığıyla oynayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayınladı. İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik yapılan taramalarda, listeye bu kez her evde bulunabilen bir lavabo açıcı eklendi.

METAN MARKA LAVABO AÇICIYA DİKKAT!

Bakanlık ekiplerinin laboratuvar incelemeleri sonucunda "Metan" markalı lavabo açıcı ürününün kullanımının riskli olduğu tescillendi. Özellikle çocuklu aileleri ilgilendiren tehlikenin nedeni de raporda açıkça belirtildi.

Yapılan resmi açıklamada güvensizlik nedeni olarak üründe 'Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk' olduğu vurgulandı.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Kimyasal içeriği nedeniyle ciddi tehlike saçan bu ürün için Bakanlık düğmeye bastı. Alınan karar kapsamında söz konusu lavabo açıcının satışı yasaklanırken, piyasada bulunan ürünlerin de ivedilikle toplatılacağı duyuruldu.