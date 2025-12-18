Bakanlık o ürün için 'acil kırmızı kod' verdi

Bakanlık o ürün için 'acil kırmızı kod' verdi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, raflardaki denetimlerde bir temizlik ürünü için acil toplatma kararı verdi. Gerekçe ise çocukları doğrudan tehdit eden güvenlik eksikliği...

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin sağlığıyla oynayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayınladı. İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik yapılan taramalarda, listeye bu kez her evde bulunabilen bir lavabo açıcı eklendi.

METAN MARKA LAVABO AÇICIYA DİKKAT!

metan-lavaboacici.jpg

Bakanlık ekiplerinin laboratuvar incelemeleri sonucunda "Metan" markalı lavabo açıcı ürününün kullanımının riskli olduğu tescillendi. Özellikle çocuklu aileleri ilgilendiren tehlikenin nedeni de raporda açıkça belirtildi.

Bakanlık açıkladı: Bir oyuncak için acilen toplatma kararıBakanlık açıkladı: Bir oyuncak için acilen toplatma kararı

Yapılan resmi açıklamada güvensizlik nedeni olarak üründe 'Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk' olduğu vurgulandı.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Kimyasal içeriği nedeniyle ciddi tehlike saçan bu ürün için Bakanlık düğmeye bastı. Alınan karar kapsamında söz konusu lavabo açıcının satışı yasaklanırken, piyasada bulunan ürünlerin de ivedilikle toplatılacağı duyuruldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Ekonomi
Milyonların cebine girecek para belli oldu! İşte Ocak 2026'da memur ve emekli maaşları
Milyonların cebine girecek para belli oldu! İşte Ocak 2026'da memur ve emekli maaşları
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?