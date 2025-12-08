Bakanlık açıkladı: Bir oyuncak için acilen toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bir oyuncağın çocuklar için riskli olduğunu bildirerek satışını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu tehlikeli olduğu tespit ettiği ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden yayımlanan son listede, 'Kızılkaya' markalı bir oyuncak-aksesuar ürününün kullanımı sakıncalı bulundu.

Piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kurumlar, can güvenliğini tehdit eden ürünlerin tespitine devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucunda, çocukların sıkça temas ettiği oyuncak sektöründe yeni bir risk tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, RAFLARDAN İNDİRİLİYOR

Bakanlığın yayımladığı rapora göre, Kızılkaya markasına ait bir oyuncak-aksesuar ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı ve kullanımının riskli olduğu belirlendi.

Çocuk sağlığını tehdit eden bu ürünle ilgili harekete geçen Bakanlık, satışının yasaklanmasına hükmetti. Karar bununla da sınırlı kalmadı; söz konusu ürünün piyasadan ivedilikle toplatılmasına karar verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

