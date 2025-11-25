Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti

Islak mendiller pratik temizlik sağlaması nedeniyle Türkiye’de en sık tercih edilen ürünlerden biri olmaya devam ediyor. Gündelik hayatta kolaylık sunması, tüketimin hızla artmasına neden oluyor.

ISLAK MENDİL NEDEN YASAKLANDI?

Türkiye, dünyanın en çok ıslak mendil tüketen ülkeleri arasında yer alırken, bu ürünlerle ilgili önemli bir düzenleme gündemde. Ticaret Bakanlığı, plastik içerikli ıslak mendillerin çevreye verdiği zararın önüne geçebilmek amacıyla marketlerde satışın yasaklanmasına yönelik bir çalışma yürütüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KISITLAMALAR BAŞLAMIŞTI

Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026’dan itibaren plastik içeren ve doğada çözünmeyen maddelerden üretilen ıslak mendillerin satışını yasaklama kararı almıştı. Türkiye’de gündeme gelen düzenlemenin de benzer bir çevre politikası kapsamında ele alındığı değerlendiriliyor.

ÇEVRE VE ALT YAPIYA VERDİĞİ ZARARLAR

Plastik bazlı ıslak mendiller yalnızca doğada uzun süre çözünmeyerek çevreyi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda kanalizasyon sistemlerinde de büyük sorunlara yol açıyor. Uzmanlara göre ev içi tesisatlarda yaşanan tıkanıklıkların yaklaşık yarısı, doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklanıyor.