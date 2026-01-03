Meclis'te kritik gün! En düşük emekli aylığı için düzenleme gündemde mi?

TBMM Genel Kurulu, tatilin ardından Salı günü kapılarını "ceza ve kısıtlama" paketleriyle açıyor. Sürücülerin ehliyetini elinden alacak sert trafik yasasından, sahte diplomaya hapis cezasına; sosyal medya yasaklarından, kira kadar olan aidatlara sınırlamaya kadar birçok düzenleme yolda.

Meclis bütçe maratonunun yorgunluğunu üzerinden atmadan, bir dizi kanun teklifiyle mesaiye başlıyor. AKP'nin hazırladığı gündemde en çok dikkat çeken başlıklar, trafik cezalarındaki fahiş artışlar ve mülkiyet haklarını zorlayan site aidatları düzenlemesi.

TRAFİKTE 'EHLİYET İPTALİ' DÖNEMİ: GÜVENLİK Mİ, BÜTÇE DOLGUSU MU?

Hazırlanan trafik yasa teklifi, sürücüleri adeta "hata yapamaz" hale getiriyor. Güvenlik gerekçesiyle sunulan bu düzenlemeler, ekonomik kriz döneminde "ceza gelirleriyle bütçe açığını kapatma" eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

Trafik teröristlerinin yatacağı ceza belli oldu: Aracından inen bir daha düşünsün

Kırmızı Işık: Bir yılda 6 kez ihlal yapanın ehliyeti tamamen iptal edilecek.

Hız Sınırı Kıskacı: Okul ve hastane çevresinde (30 km sınırında) 76 km hıza ulaşan sürücü 30 gün, 96 km’ye çıkan ise 90 gün ehliyetinden olacak.

Alkollü Araç: Geri dönüşü olmayan ehliyet el koyma işlemleri sertleştiriliyor.

ASGARI ÜCRET DESTEĞİ: 1270 LİRA 'CAN SUYU' OLUR MU?

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, işverene verilecek destek miktarı da Meclis yolunda. Geçen yıl 1101 lira olan destek tutarı 1270 liraya çıkarılıyor. Ancak enflasyonun ve girdi maliyetlerinin %50’leri aştığı bir ortamda, bu 169 liralık sembolik artışın küçük esnafın yükünü ne kadar hafifleteceği büyük bir soru işareti.

KİRA KADAR AİDATA 'DUR' DENİLECEK

Özellikle büyükşehirlerde kiralarla yarışan, hatta bazı sitelerde kirayı geçen fahiş aidatlara nihayet yasal bir fren geliyor. AKP'nin hazırladığı teklifle, aidatların kiradan daha yüksek olmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Teklif hazırlandı: Site aidatlarına düzenleme geliyor!

SOSYAL MEDYADA '16 YAŞ' DÜZENLEMESİ

Çocukların çevrimiçi güvenliği adı altında hazırlanan düzenleme, 16 yaş altına ciddi kısıtlamalar getiriyor. "Kimlik doğrulama" zorunluluğu ile her kullanıcının verisinin platformlara verilmesi, "güvenlik" ve "fişleme/sansür" tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

DOĞUM İZNİ

Paketteki en insani düzenleme ise doğum izinleri:

Anneye: 24 haftalık (yaklaşık 6 ay) doğum izni.

Babaya: 10 günlük babalık izni.

EMEKLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Öte yandan gözler en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemede. 5 Ocak'ta açıklanacak veri ile emekli aylıklarına gelecek enflasyon verisi belli olacak. İktidarın, açlık sınırının neredeyse yarısı olan en düşük emekli aylıkları ile ilgili enflasyon kararının ardından düzenleme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Önümüzdeki hafta bu konunun netleşmesi bekleniyor.