Erdoğan 'ihracatta rekor kırdık' dedi, 'Dünyaya enflasyon satıyoruz' diyen TİM Başkanı alkışladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının dış ticaret verilerini paylaştığı konuşmasında ekonomi yönetimine övgüler yağdırdı. "Ahdine sadık bir iktidar olarak depremzedelere mahcup olmadık" diyen Erdoğan, ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü savundu. Ancak

İHRACATTA REKOR AÇIKLAMASI

TİM 2025 ihracat verilerini açıkladı

Erdoğan, 2025 yılı mal ihracatının %4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun bir Cumhuriyet rekoru olduğunu ilan etti.

Mal ve Hizmet İhracatı: 396,5 Milyar Dolar

İthalat: 365,5 Milyar Dolar

Karşılama Oranı: %74,8 (Hala her 100 dolarlık ithalata karşılık sadece 74 dolar ihracat yapılabiliyor).

SAVUNMAYA 45 MİLYARLIK DESTEK, HALKA 'SABIR'

Erdoğan, özellikle savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar dolara yaklaşmasını (9,87 milyar $) bir başarı öyküsü olarak sundu. İhracatçıya verilen desteğin 2026 yılında 45 milyar liraya çıkarılacağını söyledi. Erdoğan ihracatçıya başka destek paketleri üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

TÜİK açıkladı: İhracat azaldı, fiyatlar arttı

Milli marka Togg’un Avrupa pazarına girişi ve Hürjet’in NATO envanterine girmesini "milli gurur" olarak adlandırdı.

SURİYE İLE 'TİCARET' MÜJDESİ

Erdoğan'nın konuşmasında Suriye ile ticaret açıklaması da dikkat çekti. 8 Aralık’ta Esad'ın devrilmesi ile rejimin değiştiği Suriye'de yeni bir yaşamın kurulduğunu anımsatan Erdoğan, Suriye’ye yapılan ihracatın 1,3 milyar dolar artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bölgesel istikrarın "anahtarı" olarak Suriye ile ticareti gösteren Erdoğan, güvenlik ortamı iyileştikçe bu rakamın katlanacağını söyledi.

Erdoğan açıkladığı ihracat verilerinden memnuniyetini dile getirse de TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin son zamanlarda ekonomiye ilişkin rahatszılığı akıllara geldi. Gültepe de dahil başta sanayi olmak üzere iş dünyası bir süredir yüksek faiz ve enflasyondan şikayetçiydi.

TİM BAŞKANI: DÜNYAYA MAL DEĞİL ENFLASYON İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Gültepe 2 Kasım'da Ekonomi Gazetesi'ne verdiği demeçte şunları söylemişti:

“Biz şu an dünyaya mal satmaya değil, kendi enflasyonumuzu ihraç etmeye çalışıyoruz. Ama dünya piyasaları bunu satın almıyor. Kilitlendiğimiz nokta burası. 2-2,5 yıldır kurun enflasyonun gerisinde kalması, bizi her geçen gün dolar bazında pahalı bir ülke haline getiriyor. Düne kadar Asya’dan kaliteli, Avrupa’dan ucuz olduğumuz için kazandığımız müşterileri bugün Avrupa fiyatının dahi üzerine geldiğimiz için kaybediyoruz. O yüzden bize yeni bir bakış açısı lazım. Biz ihracata uzun soluklu bir koşu olarak bakıyoruz. Dolayısıyla tüm sektörlerde olduğu gibi makinede de sürdürülebilir bir büyümeye odaklanıyoruz.”