TÜİK açıkladı: İhracat azaldı, fiyatlar arttı
TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre, Ağustos 2025 döneminde Türkiye’nin sattığı malların fiyatı yükselirken, satılan mal miktarı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2025’te dış ticarette karışık bir tablo ortaya çıktı. Türkiye’nin sattığı malların fiyatı yükselirken, satılan mal miktarı azaldı.

İHRACATTA FİYATLAR YÜKSELDİ

Türkiye’nin yurt dışına sattığı ürünlerin ortalama fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,8 arttı.
Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde fiyat artışı %8,9 oldu.

Ham madde ve imalat ürünlerinde de artış görülürken, enerji ürünlerinin fiyatı %3,8 düştü.

İHRACAT MİKTARI GERİLEDİ

Fiyatlar artsa da, satılan mal miktarı azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin toplam ihracatı %4,8 geriledi. En büyük düşüş gıda ve tütün ürünlerinde yaşandı; bu kalemde ihracat %13,7 azaldı.

İTHALATTA KÜÇÜK BİR ARTIŞ

Türkiye’nin yurt dışından aldığı malların ortalama fiyatı %0,5 yükseldi. Gıda ürünlerinde fiyat artışı %10’u geçti, ancak enerji ve ham madde fiyatlarında düşüş oldu.

TÜRKİYE DAHA AZ MAL ALDI

İthal edilen malların miktarı ise azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin ithalatı %4,5 düştü.
Gıda ve ham madde alımlarında azalma dikkat çekti.

TÜİK’in mevsim ve takvim etkilerini hesaba katarak yaptığı hesaplamaya göre de tablo değişmedi.
Temmuz’a kıyasla, Ağustos ayında hem ihracat hem ithalat azaldı. İhracat %2,8, ithalat ise %7,2 oranında düşüş gösterdi.

DIŞ TİCARET HADDİ YÜKSELDİ

Türkiye’nin sattığı malların değeri, aldığı mallara göre biraz daha avantajlı hale geldi. Geçen yıl 88,5 olan dış ticaret haddi bu yıl 91,3’e yükseldi. Bu da Türkiye’nin sattığı malların, aldığı mallara göre biraz daha değerli hale geldiği anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

