TARİŞ zamlı zeytinyağı alım fiyatlarını açıkladı

TARİŞ, 2025-2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatını açıkladı.Yeni tarifeyle zeytinyağı alımına yüzde 35 zam yapıldı.

TARİŞ ZAMLI ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

TARİŞ, 0,3 asit yemeklik yağ için kilo başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira, 1 asit için ise 280 lira alım fiyatı açıkladı. Zamla birlikte yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

TARİŞ tarafından açıklanan zeytinyağı fiyatları şöyle:

Yemeklik zaytinyağı;

• 0,3 asit 305 TL,

• 0,5 asit 295,

• 0,8 asit 290 TL,

• 1 asit 265 TL,

• 1,5 asit 245 TL,

• 2 asit 225 TL.

Naturel sızma zeytinyağı fiyatları;