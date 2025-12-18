Milyonların cebine girecek para belli oldu! İşte Ocak 2026'da memur ve emekli maaşları

Yeni yıla sayılı günler kala, memur ve emeklinin maaş hesabındaki düğüm çözüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı verileri, 2026 Ocak ayında yapılacak artışın röntgenini çekti. 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı masaya yatırıldığında, ortaya çıkan tablo netleşmeye başladı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine demir attı.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki artışlar da hesaba katıldığında, 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak kayıtlara geçti. Ancak nihai rakam, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı verisiyle kesinlik kazanacak.

MEMURA YÜZDE 17,57'LİK ARTIŞ GÖRÜNDÜ

Memur maaşları için hesaplanan formül ise daha karmaşık. 2026 yılının ilk yarısı için hak edilen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, enflasyon farkı eklendiğinde toplam kümülatif artış yüzde 17,57'yi buluyor. Ayrıca bu artışa 1.000 TL'lik taban aylık zammı da eklenecek.

Güncel tablo şu şekilde şekillendi:

5 aylık enflasyon: Yüzde 11,21

Enflasyon farkı: Yüzde 5,91

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Toplam zam oranı: Yüzde 17,57

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRAYA DAYANDI

Kasım ayı verileri ışığında yapılan hesaplamalar, en düşük memur maaşında ciddi bir artışa işaret ediyor. Halen 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşının, yeni zamla birlikte 60 bin 366 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Aynı hesaplamaya göre, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 TL seviyesine çıkacak.

EMEKLİYE 'SEFALET' ZAMMI: 18 BİN LİRA SINIRI...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise durum sadece enflasyon farkına endeksli. 5 aylık yüzde 11,21'lik artış oranı cepte.

Bu oran üzerinden yapılan hesaba göre; şu an 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 TL olması öngörülüyor. Milyonlarca emekli, Aralık verisiyle birlikte bu rakamın biraz daha yukarı çıkmasını bekliyor.