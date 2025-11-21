Korkutan artış: Şirketler tek tek kapandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim ayına dair şirket kuruluş ve kapanış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, Ekim ayında faaliyete geçen şirket sayısında aylık bazda yüzde 7,6'lık bir artış yaşanırken, kepenk indiren şirket sayısında yüzde 15,1'lik bir yükseliş olduğunu ortaya koydu.

AÇILAN DA ARTTI KAPANAN DA

TOBB raporuna yansıyan rakamlara göre, bir önceki ay (Eylül) 9 bin 759 olan kurulan şirket sayısı, Ekim ayında yüzde 7,6'lık artışla 10 bin 505'e ulaştı.

45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler

Ancak aynı dönemde faaliyetine son veren işletme sayısında daha keskin bir artış gözlemlendi. Eylül'de 2 bin 336 olan kapanan şirket sayısı, Ekim'de yüzde 15,1 artarak 2 bin 688'e çıktı. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise kurulan şirketlerde yüzde 2,8'lik bir düşüş, kapananlarda ise yüzde 10,2'lik bir artış kaydedildi.

10 AYDA 23 BİNİ AŞKIN ŞİRKET KAPANDI

Yılın ilk on ayını kapsayan kümülatif verilere bakıldığında, 2025 Ocak-Ekim döneminde yeni kurulan şirket sayısı, 2024'ün aynı dönemine nazaran yüzde 1,3 oranında azalarak 91 bin 488'e geriledi. Geçen yıl bu rakam 92 bin 712 seviyesindeydi.

Kapanan şirketler cephesinde ise tablo daha karamsar. Geçen yılın ilk 10 ayında 21 bin 230 şirket tasfiye olurken, 2025'te bu sayı yüzde 10,7'lik artışla 23 bin 506'ya tırmandı.

GERÇEK KİŞİ İŞLETMELERİNDE SERT KAPANIŞ

Ekim ayında gerçek kişi ticari işletmelerinin kuruluşunda yüzde 8,6'lık bir artış görülse de, bu tür işletmelerin kapanış oranındaki yüzde 35,8'lik sıçrama dikkat çekti. Benzer şekilde kurulan kooperatif sayısı aylık yüzde 4,4 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında yükseldi.

Çanlar çalıyor: Şirketler bir bir kapandı!

On aylık periyotta ise kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yılki 13 bin 448 seviyesinden 12 bin 554'e geriledi. Kooperatif kapanışlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6'lık bir artış yaşandı; 2025'in ilk 10 ayında 796 kooperatif kapısına kilit vurdu.