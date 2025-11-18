45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler

Ekonomideki olumsuz tablo giderek ağırlaşırken, özellikle çocukların severek tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünlerinin öncü markası konkordato sürecine girdi.

“Belkos” markasıyla Türkiye’de kağıt helva denince akla gelen öncü firmalardan Şükreden Gıda, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi.

Fren patladı! 83 yıllık firma da iflas yolunda!

NİHAİ RAPOR SUNULACAK

Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi.

İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

1980'Lİ YILLARDAN BUGÜNE FAALİYETTE

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ekledi.