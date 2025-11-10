Fren patladı! 83 yıllık firma da iflas yolunda!

Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. "Fren patladı, uçuruma gidiyoruz" yorumları sıklaşırken, gelen son haber köklü kuruyemiş firmasından oldu.

Türkiye’nin köklü gıda markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme kararına göre, 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konkordato süreci başlatıldı. Konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek amacıyla 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Bu nasıl büyüme! Konkordato ilanları rekor kırdı!

İcra ve İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri kapsamında, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de durduruldu. Ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işlem görmesine karar verildi.

1942’DEN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarda da “Sincap” markasıyla tanınan önemli bir kuruyemiş üreticisi haline gelmişti.

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu

Kaplamalı ürün ve spesiyal üretiminde teknolojiye yatırım yapan Ekmekçioğlu, kalite ve hijyen standartlarına bağlı kalarak üretim gerçekleştirdi. Şirket, İstanbul Beylikdüzü’ndeki fabrika satış mağazası aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefliyordu.

Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve maliyet artışları, firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin ardından şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edildi ve geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.