30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye'de görülen yüksek enfalsyon, vatandaşları etkilediği gibi, köklü geçmişe sahip dev firmaları da etkiliyor. Mali darboğaza giren firmalar, peş peşe konkordato ilan ediyor. Bu firmalara, 30 yıllık köklü geçmişiyle, 30 ülkeye ihracat yapan kuyumcu devi İnci Kuyumculuk A.Ş. (İnci Gold) de eklendi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay geçici mühlet tanındı.

ALACAKLILARIN 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VAR

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme tarafından alınan karar kapsamında firmanın İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre konkordato başvurusunda bulunduğu, belgelerin eksiksiz olduğu belirlenerek geçici mühlet verildiği ifade edildi.

Öte yandan firmanın malvarlıklarının korunması amacıyla tüm takip ve haciz işlemlerine ilişkin de durdurma kararı alınarak, üç geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

Karara göre, alacaklılar ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecek. Dava dosyası 2025/782 esas numarasıyla kayda alınırken, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

