30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
Yayınlanma:
Türkiye'de son yıllarda ekonomik krizden dolayı konkordato ilan eden firmalar arasına 30 yıllık köklü geçmişi olan kuyumcu devi de dahil oldu. 30 ülkeye ihracat yapan firmaya 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Türkiye'de görülen yüksek enfalsyon, vatandaşları etkilediği gibi, köklü geçmişe sahip dev firmaları da etkiliyor. Mali darboğaza giren firmalar, peş peşe konkordato ilan ediyor. Bu firmalara, 30 yıllık köklü geçmişiyle, 30 ülkeye ihracat yapan kuyumcu devi İnci Kuyumculuk A.Ş. (İnci Gold) de eklendi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay geçici mühlet tanındı.

Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak kararHükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar

ALACAKLILARIN 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VAR

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme tarafından alınan karar kapsamında firmanın İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre konkordato başvurusunda bulunduğu, belgelerin eksiksiz olduğu belirlenerek geçici mühlet verildiği ifade edildi.

Öte yandan firmanın malvarlıklarının korunması amacıyla tüm takip ve haciz işlemlerine ilişkin de durdurma kararı alınarak, üç geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

Karara göre, alacaklılar ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecek. Dava dosyası 2025/782 esas numarasıyla kayda alınırken, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Ekonomi
Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor
Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor
Bir haftada yüzde 9 kazanç sağladılar
Bir haftada yüzde 9 kazanç sağladılar
YSK'nın CHP kararı borsayı uçurdu
YSK'nın CHP kararı borsayı uçurdu