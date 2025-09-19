Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar

Avrupa'nın hava yolculuğunda en pahalı ülkesi olarak gösterilen Hollanda da gurbetçilere bir kötü haber daha geldi. Hükümet, 1 Ocak 2026 itibariyle hava yolcu vergisine zam yapacak.

Türklerin en yoğun yaşadığı ülkelerden olan Hollanda da hükümet, 2026 ve 2027 yılı için hava yolcu vergisine zam yapmaya hazırlanıyor. Hava yolu uçuşlarında Avrupa'nın en pahalı ülkesi olduğu iddiasıyla eleştirilen geçici hükümet, gerekçe olarak uzun uçuşların doğaya verdiği zararı öne sürdü.

Zamların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Sonhaber.eu'nun haberine göre güncel olarak her bilet için geçerli olan 29,40 euroluk sabit uçuş vergisi korunacak ancak 2027’den itibaren mesafeye göre farklı bir vergi tarifesi getirilecek.

İşte yapılacak olan zam ile beraber bilet fiyatları:

- Kısa mesafeli uçuşlar (2000 km’ye kadar): 29,40 euro.

- Orta mesafeli uçuşlar (5500 km’ye kadar): 47,24 euro.

- Uzun mesafeli uçuşlar (5500 km’den fazla): 70,86 euro

Hükümet bu düzenlemeden yılda yaklaşık 257 milyon euro ek gelir elde edileceğini öngörüyor. Bu karar, hem bütçeye katkı sağlaması hem de iklim politikaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

