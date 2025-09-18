Süper emekli Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Ece Üner teker teker sıraladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık Ali Erbaş dönemi, dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen sona erdi.

Görevde bulunduğu süre boyunca laiklik karşıtlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hutbelerde yer vermemesiyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Erbaş'ın görevde kalabilmek için mevzuat değişikliği talep ettiği ancak Erdoğan'ın kabul etmediği iddia edildi.

Yılbaşından sonra emekli olması halinde 119 bin TL maaş alarak "süper emekliliğe" ayrılacak olan Erbaş'ın yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Arpaguş, Erbaş'ın aksine Atatürk için dua etmesiyle biliniyor.

Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu: Ali Erbaş dönemi resmen bitti

ECE ÜNER, "ALİ ERBAŞ'I NASIL BİLİRDİNİZ?" SORUSUNU YANITLADI

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, skandallarla dolu görev süresinin ardından emekliliğe ayrılacak olan Erbaş'ın nasıl hatırlanacağını açıkladı.

Üner, "Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Nasıl bilirdiniz? Lüks makam aracı tutkusuyla, eşiyle birlikte kurasız yaptığı hac ziyaretleriyle, hacca giderken yanında şahsi ütücüsünü götürmesiyle, eline bakarak dua okumasıyla, gençlerimize gösteriş ve israftan uzak yuva kurmayı tavsiye edip kızına lüks otelde düğün yapmasıyla, kızının lüks otomobilinin anahtarına şiir yazmasıyla, lüks tatillerden uzak durun derken kızının sık sık yaptığı yurt dışı tatillerini paylaşmasıyla, Arapça tercüman istemesiyle, hutbe vermeye kılıçla çıkmasıyla, milli bayramlarda Atatürk'ü yok saymasıyla, 42 ülkeye 100'den fazla yurt dışı gezisi yapıp dünyanın çevresini 13 kez dolaşmasına rağmen 8 yıldır makamının sadece 7.2 km uzağındaki Anıtkabir'e hiç gitmemesiyle, bütçesinin bakanlıkların bütçesini aşmasıyla bilirdik. Cevap bu."

