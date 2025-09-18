Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu: Ali Erbaş dönemi resmen bitti

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın süper emekliliğe ayrılmasıyla yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi resmen sona erdi.

Erbaş'ın yerine stanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

