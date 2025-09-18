Şamil Tayyar Ali Erbaş'ın ardından öyle bir paylaşım yaptı ki! Demediğini bırakmadı

AKP'li Şamil Tayyar, Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın arkasından, "Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık Ali Erbaş dönemi resmen sona erdi. Görev süresi boyunca bir kere dahi Anıtkabir'e gitmeyen, iktidarın gündemine paralel söylemleri barındıran Cuma hutbelerini okutan, yurt dışı seyahatleri ile ünlenen, başkanı olduğu Diyanet'in dudak uçuklatan harcamalarına imza atan, dua okurken eline yazdığı nottan okumaları ile sürekli bir şekilde gündemde kalmayı başaran Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

ŞAMİL TAYYAR: HİÇBİR BAŞKAN DÖNEMİNDE DİYANET BÖYLE YIPRANMAMIŞTI

Erbaş'ın görev süresinin dolması ile koltuğundan kalkmasına sevinen isimlerden birisi de AKP'li Şamil Tayyar oldu.

X hesabından Erbaş hakkında açıklamada bulunan Tayyar, hiçbir başkan döneminde kurumun bu denli yıpranmadığını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı. Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

