Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş görevden alındı. 1967 Yılında Amasya Hacıköy'de dünyaya gelen Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Prof. Dr. Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1994 yılında yüksek lisans eğitimini, 2001 yılında ise doktora çalışmalarını tamamladı.

2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Karar 2021498) ile İstanbul Müftülüğü'ne atanmıştır.

Prof. Dr. Safi Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakla beraber Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Akademik çalışmaları, İslam tasavvuf tarihi ile bu alandaki temel kavramlar ve kurumlar üzerine yoğunlaşmaktadır.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında da kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

Ayrıca, yayınlanmış kitaplar, makaleler ve tercümeler de mevcuttur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

