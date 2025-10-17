Çanlar çalıyor: Şirketler bir bir kapandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistikleri, Türkiye’de ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret etti.

Verilere göre, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 23 artarak 2 bin 336’ya çıktı.

EYLÜLDE KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 23 ARTTI

TOBB verilerine göre, Eylül 2025’te kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artışla 9 bin 210’dan 9 bin 759’a yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 23’lük artışla 1.900’den 2.336’ya çıktı.

KURULAN AZALDI KAPANAN ARTTI

Geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,4 arttı.

Kurulan kooperatif sayısında yüzde 45,2, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 12,7 oranında düşüş görüldü.

Eylül ayında kapanan kooperatif sayısı yüzde 29,2 arttı, buna karşın kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 azaldı.

9 AYDA 20 BİN 818 ŞİRKET KAPANDI

Yılın ilk dokuz ayına bakıldığında tablo daha da dikkat çekici hale geldi.

Ocak–Eylül 2025 döneminde kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 18 bin 790’dan 20 bin 818’e yükseldi.

Aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 azalarak 81 bin 904’ten 80 bin 983’e geriledi.

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,4 azaldı, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 14,5 arttı.

Kapanan kooperatif sayısında yüzde 13 artış, gerçek kişi ticari işletmelerde ise yüzde 6,5 düşüş kaydedildi.