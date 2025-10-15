Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"
Yayınlanma:
Uzun zamandır alarm veren tekstilde bu kez patronlar konuştu. Abdullah Kiğılı "Bizi büyük felakat bekliyor" diyerek sektörde işlerin sürdürülemez hale geldiğine işaret etti. Kiğılı "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı" dedi.

Perakende sektöründe üretim sıkıntıları ve ekonomik durgunluk alarm veriyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, altı ay sonra ürün bulamayacağız” diyerek sektörün geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “Enflasyonu ya da faizi düşüremeyiz ama maliyetleri iyi yönetmek zorundayız” dedi.

PERAKENDEDE ENDİŞE ARTIYOR

Son dönemde art arda gelen konkordato ve iflas haberleri, üretimin yurt dışına taşınması ve piyasadaki durgunluk, perakende sektöründe ciddi bir tedirginlik yarattı.

CHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladıCHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladı

Abdullah Kiğılı, “Hazır giyim ve tekstil sektörü devletin gözünde önemini yitirdi. Bu gidişle üretici bulamayacağız. 6 ay sonra üretim durma noktasına gelecek” diyerek tabloyu özetledi.

Çetinsaya ise AVM sektöründeki zorluklara dikkat çekerek, “Artık yeni alışveriş merkezleri yapmak çok maliyetli. Biz bundan sonra mevcut AVM’leri yenileyip geliştirmeye odaklanacağız” açıklamasında bulundu.

“AVM YATIRIMI YAPMAK ARTIK ZOR”

2024/02/20/dunyanin-dort-bir-yanina-urun-satiyordu-turk-tekstil-devinden-cok-kotu-haber-konkordato-ilan-ettiler-e31175.jpeg

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Artaş Holding’in 30. yılı dolayısıyla düzenlenen “Perakendede 30 Yıl” etkinliğinde konuşan Süleyman Çetinsaya, 1994 yılında Türkiye’nin dördüncü AVM’si olan Carreusel ile sektöre adım attıklarını hatırlattı.

Zara, Bershka, Mango'ya kötü haber: İflas ettiZara, Bershka, Mango'ya kötü haber: İflas etti

“İlk açıldığımızda doluluk oranı yüzde 20 idi. Zamanla markalar geldi, AVM kısa sürede doldu. O dönemde ayda 1,5 milyon, yılda 15 milyon kişi ziyaret ediyordu” diyen Çetinsaya, bugün Türkiye’de 450 AVM bulunduğunu hatırlattı. Ancak maliyetlerin arttığını vurgulayan Çetinsaya, “Yeni bir AVM yapmak artık hem zor hem de riskli. Bundan sonra yenileme ve geliştirme yoluna gideceğiz” dedi.

“ÜRETİM DURURSA MAĞAZALAR BOŞ KALIR”

Abdullah Kiğılı, 1960’lı yıllardan bu yana süren markanın yolculuğunu anlatırken, özellikle son dönemde üretim krizine dikkat çekti:

Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiasıTekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

“Devlet, tekstil ve hazır giyim sektörünü gözden çıkardı. Anadolu’daki fabrikalar kapanıyor, üretim Mısır’a kayıyor. Böyle giderse altı ay sonra üretici bulamayacağız. Bu, sektör için en büyük tehlike. Eğer üretim durursa mağazalara mal koyamayız. O yüzden bu konuyu çok ciddiye almak zorundayız.”

“ENFLASYONU DÜŞÜREMEYİZ AMA MALİYETLERİ YÖNETEBİLİRİZ”

2024/07/25/turk-tekstil-devi-ile-dunyaca-unlu-dubaili-firma-yaptigi-ortakligi-mesai-saati-bitiminde-acikladi-2.jpg

Etkinlikte konuşan Vahap Küçük, LC Waikiki’nin 59 ülkede 1300 mağazaya ulaştığını ve 55 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

“Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Bugün yurt dışında elde ettiğimiz başarı, Türkiye’deki bu tecrübeye dayanıyor” diyen Küçük, sektörün içinde bulunduğu zor döneme değinerek şunları söyledi:
“Enflasyonu ya da faizi biz düşüremeyiz. Ancak kendi işlerimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebiliriz buna odaklanmalıyız.”

SEKTÖRDE ORTAK KAYGI: “ÜRETİM VE MALİYET BASKISI”

Panelin sonunda üç iş insanı da ortak bir noktada buluştu: Üretim ve maliyet baskısı perakende sektörünün en büyük sorunu haline geldi. Artan döviz kurları, yüksek enflasyon ve üretimin yurt dışına kayması, Türkiye’deki markaları zorlarken sektör temsilcileri “dayanışma ve yeniden yapılanma” çağrısı yaptı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Ekonomi
Ücretli çalışan sayısı açıklandı
Ücretli çalışan sayısı açıklandı
ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı
ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı
Akaryakıtta tabela değişiyor! Brent petrol fena düştü indirim haberi geldi!
Akaryakıtta tabela değişiyor! Brent petrol fena düştü indirim haberi geldi!