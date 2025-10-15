Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Perakende sektöründe üretim sıkıntıları ve ekonomik durgunluk alarm veriyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, altı ay sonra ürün bulamayacağız” diyerek sektörün geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “Enflasyonu ya da faizi düşüremeyiz ama maliyetleri iyi yönetmek zorundayız” dedi.

PERAKENDEDE ENDİŞE ARTIYOR

Son dönemde art arda gelen konkordato ve iflas haberleri, üretimin yurt dışına taşınması ve piyasadaki durgunluk, perakende sektöründe ciddi bir tedirginlik yarattı.

Abdullah Kiğılı, “Hazır giyim ve tekstil sektörü devletin gözünde önemini yitirdi. Bu gidişle üretici bulamayacağız. 6 ay sonra üretim durma noktasına gelecek” diyerek tabloyu özetledi.

Çetinsaya ise AVM sektöründeki zorluklara dikkat çekerek, “Artık yeni alışveriş merkezleri yapmak çok maliyetli. Biz bundan sonra mevcut AVM’leri yenileyip geliştirmeye odaklanacağız” açıklamasında bulundu.

“AVM YATIRIMI YAPMAK ARTIK ZOR”

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Artaş Holding’in 30. yılı dolayısıyla düzenlenen “Perakendede 30 Yıl” etkinliğinde konuşan Süleyman Çetinsaya, 1994 yılında Türkiye’nin dördüncü AVM’si olan Carreusel ile sektöre adım attıklarını hatırlattı.

“İlk açıldığımızda doluluk oranı yüzde 20 idi. Zamanla markalar geldi, AVM kısa sürede doldu. O dönemde ayda 1,5 milyon, yılda 15 milyon kişi ziyaret ediyordu” diyen Çetinsaya, bugün Türkiye’de 450 AVM bulunduğunu hatırlattı. Ancak maliyetlerin arttığını vurgulayan Çetinsaya, “Yeni bir AVM yapmak artık hem zor hem de riskli. Bundan sonra yenileme ve geliştirme yoluna gideceğiz” dedi.

“ÜRETİM DURURSA MAĞAZALAR BOŞ KALIR”

Abdullah Kiğılı, 1960’lı yıllardan bu yana süren markanın yolculuğunu anlatırken, özellikle son dönemde üretim krizine dikkat çekti:

“Devlet, tekstil ve hazır giyim sektörünü gözden çıkardı. Anadolu’daki fabrikalar kapanıyor, üretim Mısır’a kayıyor. Böyle giderse altı ay sonra üretici bulamayacağız. Bu, sektör için en büyük tehlike. Eğer üretim durursa mağazalara mal koyamayız. O yüzden bu konuyu çok ciddiye almak zorundayız.”

“ENFLASYONU DÜŞÜREMEYİZ AMA MALİYETLERİ YÖNETEBİLİRİZ”

Etkinlikte konuşan Vahap Küçük, LC Waikiki’nin 59 ülkede 1300 mağazaya ulaştığını ve 55 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

“Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Bugün yurt dışında elde ettiğimiz başarı, Türkiye’deki bu tecrübeye dayanıyor” diyen Küçük, sektörün içinde bulunduğu zor döneme değinerek şunları söyledi:

“Enflasyonu ya da faizi biz düşüremeyiz. Ancak kendi işlerimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebiliriz buna odaklanmalıyız.”

SEKTÖRDE ORTAK KAYGI: “ÜRETİM VE MALİYET BASKISI”

Panelin sonunda üç iş insanı da ortak bir noktada buluştu: Üretim ve maliyet baskısı perakende sektörünün en büyük sorunu haline geldi. Artan döviz kurları, yüksek enflasyon ve üretimin yurt dışına kayması, Türkiye’deki markaları zorlarken sektör temsilcileri “dayanışma ve yeniden yapılanma” çağrısı yaptı.