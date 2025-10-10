CHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladı

Haziran ayında tekstil sektöründeki tehlikelere dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, uyarıların dikkate alınmaması sonucu fabrikaların kapanmasını, yatırımların yurt dışına taşınmasını ve istihdamın erimesini vurguladı.

Türkiye’nin stratejik üretim alanlarından olan tekstil ve hazır giyim sektörü, yanlış ekonomi politikalarının bedelini ağır ödüyor.

HAZİRAN’DAKİ UYARI GERÇEK OLDU

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Haziran ayında TBMM’ye sunduğu araştırma önergesinde, sektörün alarm verdiğini ifade etmişti: “Üretim kapasitesi daralıyor, istihdam çöküyor.”

Aradan aylar geçti, iktidar uyarıları dikkate almadı. Bugün tablo daha da ağır: Türk tekstil devleri fabrikalarını Mısır’a taşırken, on binlerce emekçi işsiz kaldı.

“MISIR KAZANIYOR, TÜRKİYE KAYBEDİYOR”

Gülcan Kış’ın Haziran önergelerinde açıkça yer alıyordu:

“Üretim tesislerinin önemli bir kısmı, başta Mısır olmak üzere düşük maliyetli ülkelere taşınmaya başlamıştır.”

Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

Bugün bu uyarı acı bir gerçek haline geldi. LC Waikiki, Colin’s, Şahinler Grubu ve Yeşim Tekstil gibi markalar üretim hatlarını Mısır’a taşıdı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu verilerine göre: Mısır’daki Türk firmaları ülkenin 4 milyar dolarlık tekstil ihracatının yarısını kontrol ediyor; 100 bin Mısırlı çalışıyor. Türkiye’de ise 300 bin tekstil işçisi işsiz.

Gülcan Kış:

“Bu sadece para kaçışı değil, üretimi Mısır’a, işsizliği Türkiye’ye ihraç eden bir tabloyla karşı karşıyayız.”

YANLIŞ KUR POLİTİKASI SANAYİYİ BOĞDU

Kış, döviz kurunun bilinçli olarak baskılanmasının sanayiciyi çökerttiğini ve üretim maliyetlerini dolar bazında %27 artırdığını hatırlattı.

“Döviz sabit kaldı ama her şeyin fiyatı uçtu. Asgari ücret %249, enflasyon %318 arttı, faiz tırmandı. Üretici, hem içerde hem dışarıda rekabet edemez hale geldi.”

Kış şunları kaydetti:

"Hazır giyim ihracatı %6,9, tekstil ihracatı %6 geriledi; tezgâhlar sustu, makineler durdu, ışıklar söndü. Ama Saray hâlâ pembe tablolar anlatıyor."

İSTİHDAM DÜŞÜYOR, ÜRETİM ÇÖKÜYOR

2023 sonunda sektördeki toplam istihdamın 1 milyon 24 binden 959 bine düştüğünü, yani bir yılda 65 bin kişinin daha işini kaybettiğini vurguladı:

“Her kayıp sadece bir işçi değil, bir hanenin umududur. Bu tablo artık bireysel iflasların değil, toplumsal çöküşün habercisidir.”

Haziran önergelerinde tüm bu veriler açıkça yer almıştı, ancak iktidar görmezden geldi:

“Dikkate alınsaydı, belki bugün sanayicilerimiz başka ülkelerde fabrika açmak zorunda kalmazdı, emekçilerimiz işsiz kalmazdı.”

BU VURDUMDUYMAZLIK TÜRKİYE’YE PAHALIYA PATLAYACAK

Gülcan Kış TBMM’de bir kez daha çağrıda bulundu:

“Yanlış kur politikalarıyla ülkeyi üretimden kopardınız. Tekstil sektörü bu ülkenin alın teri ve emeğidir. Bu sektör ayağa kalkmadan Türkiye ekonomisi toparlanamaz. Ama siz halkın değil, sermayenin sesine kulak verdiniz.”

Kış, tabloyu şöyle özetledi:

“Haziran’da söyledik, bugün yaşanıyor. Türkiye artık üretmiyor, Türkiye iş veremiyor. Sanayi gidiyor, istihdam gidiyor, umut gidiyor. Ve hâlâ ‘her şey yolunda’ diyebiliyorlar. Yok artık!”

ÇÖZÜM ZAMANI GELDİ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarı gerçeklerle yüzleşmeye çağırdı:

“Sarayın pembe tablolarında işsizlik görünmeyebilir ama halkın sofrasında, kapanan fabrikalarda ve susturulan tezgâhlarda tablo her gün daha net görülüyor. Artık önlem değil, çözüm zamanı.”