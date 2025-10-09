Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, son dönemde 210 bin kişinin işsiz kaldığını öne sürdü. Arpacı, “Erdoğan-Şimşek ekonomi programı” olarak adlandırılan politikaların sektörü olumsuz etkilediğini savundu.

"ÜRETİMDE 7 MİLYARLIK KAYIP"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Arpacı, tekstil sektörünün artan maliyetler ve belirsiz ekonomi politikaları nedeniyle zorluk yaşadığını ifade etti. Arpacı şunları söyledi:

Dev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandı

“İktidarda her kafadan farklı ses çıkıyor. Yüksek enflasyon konusunda Hazine ve Maliye Bakanı farklı, Merkez Bankası Başkanı farklı, AKP ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı farklı bahanelere sığınıyor. Ekonomideki belirsizlik ve politikasızlık nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim de rekabet gücünü kaybetti.

Tekstil sektöründe acil çözüm aranıyor

Maliyetlerdeki hızlı artış, faiz ve kur politikası birleşince sektörümüzdeki yük ağırlaştı. Maliyetler dolar bazında arttı, rakiplerimizden yüzde 50–60 daha pahalı hale geldik. Bunun faturası üretimde 7 milyar dolarlık kayıp, 210 bin kişinin işsiz kalması ve işletmelerimizin sermayesinin erimesi olarak döndü. Otuz beş yıl sonra ilk kez dünya pazarındaki payımız yüzde 3’ün altına düştü.”

SEKTÖRDE KRİZ

Arpacı’nın aktardığı bilgilere göre, tekstil işçilerinin yoğun olduğu kentlerde birçok işletme “kriz ve küçülme” gerekçesiyle işçi çıkarımlarına gitti. Sendika çevreleri ise bazı patronların bu dönemi fırsata çevirerek düşük zam dayattığını ve sendikal örgütlenmeyi engellediğini ileri sürdü.