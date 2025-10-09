Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası
Yayınlanma:
Ekonomik krizin en çok vurduğu sektörlerden olan tekstilde istihdam krizi yaşanıyor.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, son dönemde 210 bin kişinin işsiz kaldığını öne sürdü. Arpacı, “Erdoğan-Şimşek ekonomi programı” olarak adlandırılan politikaların sektörü olumsuz etkilediğini savundu.

"ÜRETİMDE 7 MİLYARLIK KAYIP"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Arpacı, tekstil sektörünün artan maliyetler ve belirsiz ekonomi politikaları nedeniyle zorluk yaşadığını ifade etti. Arpacı şunları söyledi:

Dev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandıDev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandı

“İktidarda her kafadan farklı ses çıkıyor. Yüksek enflasyon konusunda Hazine ve Maliye Bakanı farklı, Merkez Bankası Başkanı farklı, AKP ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı farklı bahanelere sığınıyor. Ekonomideki belirsizlik ve politikasızlık nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim de rekabet gücünü kaybetti.

Tekstil sektöründe acil çözüm aranıyorTekstil sektöründe acil çözüm aranıyor

Maliyetlerdeki hızlı artış, faiz ve kur politikası birleşince sektörümüzdeki yük ağırlaştı. Maliyetler dolar bazında arttı, rakiplerimizden yüzde 50–60 daha pahalı hale geldik. Bunun faturası üretimde 7 milyar dolarlık kayıp, 210 bin kişinin işsiz kalması ve işletmelerimizin sermayesinin erimesi olarak döndü. Otuz beş yıl sonra ilk kez dünya pazarındaki payımız yüzde 3’ün altına düştü.”

SEKTÖRDE KRİZ

2024/03/18/tekstil-zam.jpg

Arpacı’nın aktardığı bilgilere göre, tekstil işçilerinin yoğun olduğu kentlerde birçok işletme “kriz ve küçülme” gerekçesiyle işçi çıkarımlarına gitti. Sendika çevreleri ise bazı patronların bu dönemi fırsata çevirerek düşük zam dayattığını ve sendikal örgütlenmeyi engellediğini ileri sürdü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Ekonomi
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi