Dev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandı
Türkiye'de uzun süredir etkili olan ekonomik kriz Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllar faaliyet gösteren EGM Giyim'e de sıçradı. Mali sorunlarını bir tülü çözemeyen tekstil firması konkordato başvurusunda bulundu.
EGM GİYİM KONKORDATO İLAN ETTİ
Bingöl'ün önemli tekstil fimalarından olan EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle iflasını ilan etti.
Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda firmaya 3 ay süre ile geçici mühlet verildiği belirtilirdi.
GEÇİCİ KOMİSER GÖREVLENDİRİLDİ
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici komisrein de görevlendirildiği belirtilen söz konusu ilanda şunlara yer verildi:
- "Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda; "Bingöl Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacılar Cemal Erdoğan (T.C. 47***62) ile Egm Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No; 3251156155) hakkında; 25/09/2025 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,
- Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak; Mali Müşavir Bayram Keskin İle Burhan Arıkız'ın görevlendirildiği,
- Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur"