Dev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandı

Türkiye'de uzun süredir etkili olan ekonomik kriz Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllar faaliyet gösteren EGM Giyim'e de sıçradı. Mali sorunlarını bir tülü çözemeyen tekstil firması konkordato başvurusunda bulundu.

EGM GİYİM KONKORDATO İLAN ETTİ

Bingöl'ün önemli tekstil fimalarından olan EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle iflasını ilan etti.

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda firmaya 3 ay süre ile geçici mühlet verildiği belirtilirdi.

KFC ve Pizza Hut’ların sahibi şirket 4.4 milyar borçla iflas etti!

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı

GEÇİCİ KOMİSER GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici komisrein de görevlendirildiği belirtilen söz konusu ilanda şunlara yer verildi: