KFC ve Pizza Hut’ların sahibi şirket 4.4 milyar borçla iflas etti!

Dinçer GÖKÇE

Amerikan KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Geçen şubat ayında yapılan başvuru sonrası mahkeme önce 3 aylık geçici mühlet verdi. 30 Haziran’da ise 3 aylık kesin mühlet kararı verildi.

PİZZA HUT RESTORANLARINA ALICI ÇIKMADI

Anılan süreçte KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devri söz konusu oldu. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

KFC restoranlarının bir kısmını HD Holding devraldı.

ŞİRKETİN TOPLAM BORCU 4.4 MİLYAR LİRA

Mahkemenin verdiği 3 aylık kesin mühlete ilişkin İş Gıda AŞ için hazırlanan komiser heyeti raporu ise dosyaya girdi. Konkordato komiserleri Prof. Dr. Serdar Kale, Sabit Selman Tünal ve Ferhat Kurç imzalı 23 Eylül tarihli raporda grubun amiral gemisi konumundaki şirketin borca batık olduğu kaydedildi. İş Gıda AŞ’nin toplam borcu ise 4 milyar 360 milyon 570 bin TL olarak kayda girdi. Anılan borcun 1 milyar liraya yakını KFC ve Pizza Hut markalarının sahibi Yum! Brands’a. Türkiye’deki yabancı sermayeli bir özel bankaya olan borç ise 541 milyon lira.

İŞÇİLERE 430 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Rapora göre, geçici mühlet ve kesin mühlet sürecinde kimi borçlarda azalma olurken bazı borçlarda da artış söz konusu oldu. Bu süreçte 3 bin 28 işçiye 430 milyon TL ödeme yapıldı. Rapora göre bu yılın başında 5 bin 200 kişinin çalıştığı şirketteki çalışan sayısı ise 81 olarak kayda girdi. İflas kararı ile, 3 bin kadar kişi alacağını alsa da, geride kalan yüzlerce kişi için ise zorlu bir süreç de başlamış oldu.

Pizza Hut için anlaşma yapılmadı; marka Türkiye'den çekildi.

ŞİRKET AVUKATLARI: İFLAS KARARI VERİLMESİN

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dün görülen davaya, çok sayıda şirketin vekili katıldı. Davacı şirket avukatları, iflas kararı verilmesi halinde bir dizi varlığın âtıl duruma düşeceği kaydedildi. Bir kısım alacaklı vekili, şirkete verilen mühletin uzatılmasını istedi. Bir kısım alacaklı vekili ise, konkordato talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

İş Gıda'nın sahibi İlkem Şahin için de konkordato talep edildi.​​​​

GRUBUN AMİRAL GEMİSİ İÇİN ‘İFLAS’ KARARI!

Mahkeme, tarafların taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, grubun en önemli şirketi olan İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi. Mahkeme, grubun bir diğer şirketi olan Pann Stüdyo Reklam Ajansı AS için ise, verdiği kesin mühlet kararını kaldırdı; konkordato talebini ise reddetti. Anılan şirket borca batık olmadığı için ise iflas kararı verilmedi. Mahkeme, İş Holding, İş Global Teknik AŞ ile anılan şirketlerin sahibi İlkem Şahin için ise verilen 3 aylık mühleti 9 ay daha uzattı. Bu arada, İlkem Şahin’in, sağlık sorununu gerekçe göstererek dünkü duruşmaya katılmadığı anlaşıldı.