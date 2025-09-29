25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip mobilya markası iflas etti.

Yüksek enflasyonla birlikte yaşanan derin ekonomik kriz, vatandaşları olduğu kadar büyük firmaları da mail darboğaza sürüklüyor.

Krizle beraber, özellikle pandemiden sonra hızla artmaya başlayan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

PRAMO MOBİLYA A.Ş. İFLAS ETTİ

İşte Gündem'in haberine göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde 25 yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Pramo Mobilya A.Ş., ifal eden firmalar kervanına katıldı.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen konkordato davasında firma için iflas kararı verdi. Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Alınan iflas kararı kapsamında firma, ekonomik faaliyetlerini resmen durdurmuş oldu.

Mahkeme, 12 Şubat 2025 günü firmaya 1 yıllık kesin mühlet vermişti.

