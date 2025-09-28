Asırlık sanayi devi iflas bayrağını çekti: Domino etkisi sonunu getirdi

Almayan'nın otomotiv ve kalıp sanayisinde 100 yılı aşkın süredir önemli bir yere sahip olan Strack Norma, iflas bayrağını çekti. Mahkemenin iflası onaylamasıyla şirketin tasfiye süreci de başlamış oldu.

ASIRLIK ŞİRKET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Artı49'da yer alan habere göre, kalıpçılıkta kullanılan standart parçaların üretiminde uzmanlaşan ve 1921 yılından bu yana faaliyet gösteren Strack Norma'nın tasfiye süreci resmi olarak başladı.

METALUTİON'UN ÇÖKÜŞÜ SONU GETİRDİ

Asırlık şirketin iflasının önünü açan olayın ise en büyük alacaklılarından biri olduğu Metalution’un çöküşünün olduğunu düşünülüyor.

Metalution’un iflas etmesi, Strack Norma’nın finansal yapısında ciddi sarsıntıya yol açarak firmayı kaçınılmaz sona sürükledi.

TASFİYE BAŞLADI

Şirket, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Iserlohn Yerel Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Artık resmi tasfiye süreci devreye girdi ve şirketin geleceği tasfiye yöneticisinin hazırlayacağı bilanço, borç analizi ve olası yeniden yapılandırma planına bağlı olacak.

Şirketin tamamen kapanması, el değiştirmesi ya da bazı bölümlerinin satılması gibi seçenekler masada bulunuyor.