49 yıllık şirket bile ayakta kalamıyor: İflas etti!

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz her geçemn gün derinleşir ve ağırlaşırken, tablonun vehameti konkordato ilanlarında da kendini ortaya koyuyor. 49 yıldır faaliyette olan Türkiye'nin önemli şirketlerinden Oskar Holding iflas etti.

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükünü çeviremeyince iflas kararı çıktı. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi stratejik projelerde yer alan holdingin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi.

KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyemeyeceğine hükmederek konkordato sürecini durdurdu ve iflas kararı verdi.

Böylece holdingin alacaklılara karşı başlattığı yasal koruma süreci sona ermiş oldu.

1976’DAN BU YANA SEKTÖRDEYDİ

Enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında 1976’dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun etkisiyle zor bir sürece girmişti.

Şirket, 4 bağlı kuruluşuyla birlikte konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırmayı hedeflemişti. Ancak mahkemenin iflas yönündeki kararıyla holding faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

