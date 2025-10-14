Zara, Bershka, Mango'ya kötü haber: İflas etti

Türkiye’de tekstil sektöründe son dönemde artan ekonomik sıkıntılar artık firmaların bir bir batmasıyla sonuçlanıyor. Son bir yıldır alarmda olduğunu söyleyen ve iktidara çağrıda bulunan sektör artık iflas haberlerini daha sık veriyor. Bu kez kötü haber Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi uluslararası markalara üretim yapan tekstil devi 3F Tekstil’den geldi. Geçen yıl bir yıllık iflas koruması (konkordato) alan 3F Tekstil’in, borçlarını ödeyemedi ve mali dengesini yeniden kuramadı.

CHP'li Kış tekstildeki korkunç tabloyu açıkladı

İstanbul merkezli 3F Tekstil için mahkeme iflas kararı verdi böylece ünlü markalar için üreten tekstil devi resmen iflas etti.

Mahkeme kararıyla konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırılırken, daha önce uygulanan tüm tedbirler de kaldırıldı. Böylece şirket için tasfiye süreci resmen başlamış oldu.

“FAİZLER YÜZDE 70’E ÇIKTI, FİRMALAR BORCU YÖNETEMEDİ”

3F Tekstil, geçtiğimiz yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkmak için konkordato ilan etmişti.

Şirket yetkililerinden biri, o dönemde Reuters’a yaptığı açıklamada, “Faiz oranları bir anda yüzde 60-70 seviyelerine yükseldiğinde, bu iş dünyasının taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Şirketler borçlarını yönetemez hale geldi. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun faturasını iş dünyası ödüyor,” ifadelerini kullanmıştı.

Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

BARCELONA VE İSTANBUL’DA ŞUBELERİ VARDI

Moda devlerine üretim yapan 3F Tekstil’in, İstanbul ve Barcelona’da faaliyet gösteren ofisleri bulunuyordu. Şirketin iflası, özellikle Avrupa’ya üretim yapan Türk tekstil ihracatçıları arasında endişe yarattı.