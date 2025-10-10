Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler için bugün son gün. İşte yapılandırma detayları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan yapılandırma düzenlemesi kapsamında, gecikmiş kredi kartı, bireysel kredi ve destek hesap (KMH) borçları için yüzde 3,11 tavan faiz oranıyla 48 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.

Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenler için başvuru süresi bugün doluyor.

BDDK DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Temmuz ayında alınan kararla birlikte, yalnızca asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmeyen kredi kartları da yapılandırma kapsamına dâhil edildi.

Bu sayede borçlular, mevcut borçlarını daha uzun vadede ve düşük faiz oranıyla ödeme şansı elde edecek.

SADECE TEMMUZ ÖNCESİ GECİKMELERİ KAPSIYOR

Yapılandırmadan faydalanabilecek borçlular, 10 Temmuz 2025 itibarıyla ödemesinde gecikme bulunan kişilerle sınırlı olacak.

Yani bu tarihten sonra oluşan borç gecikmeleri söz konusu düzenlemenin kapsamında değerlendirilmeyecek.

AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami yapılandırma faizi yüzde 3,11 olarak açıklandı.

Bu orana Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dâhil edildiğinde, aylık toplam maliyet yaklaşık yüzde 4,04’e yükseliyor.

BAŞVURU SÜRESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bugün içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise henüz BDDK veya bankalardan yeni bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

