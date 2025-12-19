Son günler! ATM'den para çekmede büyük değişiklik

ATM'lerden para çekmede önemli bir değişikliğe gidildi. Bundan sonra şube içi ile şube dışındaki ATM'lerde para çekmek farklı olacak.

Yüksek enflasyon nedeniyle ATM önlerinde "para çekme limiti" çilesi çekenlere bankalardan yeni haber var.

Nakit paraya ihtiyacın arttığı, mevcut limitlerin ise yetersiz kaldığı günlerde bankacılık sektörü yeni yıla yeni kurallarla giriyor. Özel bankalar, operasyonel yükü hafifletmek için ATM sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. 1 Ocak itibarıyla "şube içi/bitişiği" ve "şube dışı" olmak üzere ikili bir limit sistemi devreye giriyor.

ŞUBE BİTİŞİĞİNDEKİ ATM'DE LİMİT 50 BİNİ AŞACAK

2024/02/16/atm-para-cekme1.jpg

Halen pek çok bankada 10-15 bin lira arasına sıkışan ve vatandaşı vezneye mahkum eden komisyonsuz para çekme limitleri tarih oluyor.

Yeni düzenlemeye göre; banka şubelerinin içinde yer alan veya şube binasına bitişik olan ATM'lerde musluklar açılıyor. Bu noktalarda günlük para çekme limitinin 50 bin liranın üzerine çıkarılması planlanıyor.

AVM VE METRODAKİ ATM'LERDE LİMİT DAHA DÜŞÜK

Ancak sokağın ortasındaki ATM'de durum farklı. Metro istasyonları, alışveriş merkezleri (AVM) ve cadde üzerindeki "şube dışı" ATM'lerde de limit artışı yapılacak ancak bu artış sınırlı tutulacak. Bu cihazlardan çekilebilecek günlük tutar, şube ATM'leri gibi 50 bin liranın üzerine çıkmayacak.

BANKALAR NEDEN BU AYRIMI YAPIYOR?

2024/05/20/emekli-para-cekme-1.png

Vatandaşı şubeye yakın ATM'lere yönlendiren bu kararın arkasında "maliyet ve güvenlik" hesabı yatıyor.

Bankalar, şube içi ATM'lerin para dolumu, nakit takibi ve güvenliğini kendi personeliyle çok daha hızlı ve masrafsız yönetebiliyor. Uzak noktadaki ATM'lere para taşımak ise ciddi bir operasyonel maliyet yaratıyor. Bu hamleyle hem nakit akışının hızlanması hem de giderlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

