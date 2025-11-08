200'lük banknot yetmiyor! Fatih Karahan'a banknot sorusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemin öne çıkan başlıklarından biri ise, 200 TL’lik banknotların yetersiz kaldığı ve daha yüksek kupürlü banknot basılıp basılmayacağı sorusu oldu.

“MEVCUT DURUMDAN MEMNUNUZ”

Karahan, yeni banknot çalışmasıyla ilgili bir soru üzerine, nakit kullanımındaki azalma ve kayıt dışılığın düşüşüne dikkat çekti:

“Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz. Nakit kullanımına yönelik bir taraftan teknik ihtiyaca bakıyoruz ama diğer taraftan şu anki mevcut durumun sebep olduğu kayıt dışılıktan kayıt içiliğe geçişten de mutluluk duyuyoruz.”

Karahan, kayıt dışılığın azalmasının veri setlerine de olumlu yansıdığını belirterek, özellikle kartla yapılan harcamalarda bu durumun açıkça görüldüğünü ifade etti.

“KARTLA ÖDEMELER TALEP GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSEK GÖSTEREBİLİR”

TCMB Başkanı, nakit yerine kartla ödeme alışkanlığının artmasının bazı ekonomik göstergelerde talep görünümünü olduğundan yüksek yansıtabildiğini de vurguladı:

“Kartla yapılan harcamalar aslında talep görünümünü olduğundan yüksek gösterebiliyor. Kredi büyümesinin önemli bir kısmı da kredi kartları kaynaklı. Ancak bunların büyük bölümü faize maruz kalmadan ödeme döneminde kapatılıyor. Bu durum, bireysel kredilerde bir artıştan ziyade ödeme alışkanlığındaki değişime işaret ediyor.”

KAYIT DIŞILIĞA KARŞI KARTLI ÖDEME TEŞVİKİ

Ekonomim'in haberine göre, Karahan, kredi kartı kullanımındaki artışın kayıt dışılıktan kayıt içiliğe geçişi desteklediğini belirterek, bu durumdan “mutluluk duyduklarını” ifade etti.

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle 200 TL’lik banknotun satın alma gücü zayıflasa da, Merkez Bankası’nın mevcut koşullarda yeni banknot basımına sıcak bakmadığı anlaşılıyor. İktidar da uzunca süredir bu konuda, net bir tutum sergiliyor. Paradaki değersizleşme nedeni ile nakit taşımak artık mümkün olmazken, iktidar güven kaybı endişesi ile daha büyük banknot basımını gündemine almıyor.