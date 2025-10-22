Merkez Bankası açıkladı: Yeni banknotlar bugün tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle sunulacağını duyurdu. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alım gücünün tartışıldığı ve en büyük banknot olan 200 liranın dahi günlük alışverişlerde yetersiz kaldığı yönündeki kamuoyu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, piyasaya yeni banknotların sürülmesi dikkat çekti.

TEK FARK İMZALAR

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni 20 TL banknotların halihazırda tedavülde bulunan banknotlardan tek farkı üzerindeki imzalar olacak. Yeni tertip banknotlarda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak. Bu adımla birlikte, Merkez Bankası’nın E9 Emisyon Grubu kapsamındaki banknot yenileme süreci bir adım daha ilerlemiş oldu.

DİĞER TÜM ÖZELLİKLER AYNI KALACAK

Vatandaşların aklında soru işareti kalmaması adına yapılan açıklamada, yeni 20 TL banknotların, üzerindeki imzalar dışında boyut, ön ve arka yüz kompozisyonu, renk, desen ve güvenlik özellikleri açısından önceki tertiplerle tamamen aynı olacağının altı çizildi. Bu nedenle, mevcut banknotlarla arasında görsel veya yapısal olarak herhangi bir farklılık bulunmayacak.

ESKİ VE YENİ 20 TL BİRLİKTE TEDAVÜLDE OLACAK

TCMB, yeni tertip banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte önceki tertip 20 TL'lerin tedavülden kaldırılmayacağını bildirdi. Yapılan duyuruda, yeni banknotların önceki tertiplerle birlikte tedavülde olacağı ve her iki serinin de geçerli sayılacağı belirtildi. Vatandaşlar, hem eski hem de yeni seri 20 TL banknotları alışverişlerinde ve diğer tüm işlemlerinde güvenle kullanmaya devam edebilecek.