Kredi kartı faizleri düşürüldü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarını düşürdü. Ayrıca POS komisyon oranlarında da bazı değişikliklere gidildi.

FAİZ ORANLARI 25 BAZ PUAN DÜŞTÜ

TCMB’nin kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de 18 Eylül’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri 25 baz puan azaltıldı.

Buna göre, akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e geriledi.

POS KOMİSYON ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Merkez Bankası, kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarına uygulanan POS komisyon oranlarında da düzenlemeye gitti. Daha önce yüzde 3,56 olarak belirlenen oran, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrı ayrı belirlendi.

Yeni uygulamada kredi kartı işlemlerinde POS komisyon oranı sabit kalırken, banka kartlarında azami POS komisyon oranı yüzde 1,04 olarak belirlendi.

Ayrıca, üye iş yerlerinin komisyon yerine bloke yöntemi ile çalışması durumunda, uygulanan 40 günlük azami bloke süresi banka kartlarında 15 gün olarak yeniden düzenlendi.

BANKA KARTLARINDA YENİ ORANLAR 1 KASIM’DA GEÇERLİ OLACAK

Banka kartlarına ilişkin yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba yapılan iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Düzenleme 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.