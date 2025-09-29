Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Türkiye’de bankalar, daha geniş müşteri kitlesine ulaşmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Son dönemde öne çıkan fırsatlardan biri ise faizsiz krediler oldu.
Bankaların sadece yeni müşterilere özel sunduğu kampanyalar kapsamında, 50 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar sıfır faizli nakit fırsatları ve 1 ila 6 aylık esnek geri ödeme seçenekleri bulunuyor.
BANKA BANKA GÜNCEL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI
Faizsiz kredi kampanyasına katılan 6 banka, müşterilerine farklı tutar ve vade seçenekleriyle avantajlı fırsatlar sunuyor.
Garanti BBVA
3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans
3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Toplam: 75 bin TL
Türkiye İş Bankası
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap
Toplam: 55 bin TL
DenizBank
3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Toplam: 90 bin TL
Enpara
6 ay vadeye kadar 60 bin TL faizsiz kredi