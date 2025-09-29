Bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin geri ödeme miktarı!

Türkiye’de ev sahibi olmak artık birçok kişi için hayal haline gelirken, bankaların sunduğu konut kredilerinin faiz oranları alıcıların en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor.

Yüksek faizler ve düşen alım gücü, ev sahibi olmayı zorlaştırsa da bazı yatırımcılar için konut hala cazip bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durum...

BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

AKBANK

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.386.644 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.507.378 lira

Aylık Taksit: 28.966 lira

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.384.844 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.493.488 lira

Aylık Taksit: 28.966 lira

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,70

Toplam Ödeme: 3.395.668 lira

Aylık Taksit: 28.151 lira

ING

Faiz Oranı: %3,74

Toplam Ödeme: 4.560.342 lira

Aylık Taksit: 37.862 lira

QNB

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.383.609 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %3,58

Toplam Ödeme: 4.376.192 lira

Aylık Taksit: 36.334 lira