Bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin geri ödeme miktarı!
Türkiye’de ev sahibi olmak artık birçok kişi için hayal haline gelirken, bankaların sunduğu konut kredilerinin faiz oranları alıcıların en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor.
Yüksek faizler ve düşen alım gücü, ev sahibi olmayı zorlaştırsa da bazı yatırımcılar için konut hala cazip bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranlarındaki son durum...
BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ
AKBANK
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.386.644 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.507.378 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.493.488 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira
HALKBANK
Faiz Oranı: %2,70
Toplam Ödeme: 3.395.668 lira
Aylık Taksit: 28.151 lira
ING
Faiz Oranı: %3,74
Toplam Ödeme: 4.560.342 lira
Aylık Taksit: 37.862 lira
QNB
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.609 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 lira
Aylık Taksit: 36.334 lira