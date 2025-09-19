Kredi kartı faizleri düşürüldü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faiz oranını 250 baz puan indirerek %40,50 seviyesine çekmesiyle birlikte, kredi kartı ve ek hesap faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan son tebliğe göre, kredi kartıyla yapılan nakit avans işlemleri ile kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faiz oranları 25 baz puan azaltıldı. Aynı zamanda, POS komisyon oranlarında da düzenlemeye gidildi ve kredi kartı ile banka kartı işlemleri birbirinden ayrıştırıldı.

FAİZ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Politika faizindeki indirimin ardından, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin düzenlemeler de Resmî Gazete’de yer aldı. Yeni karara göre, nakit avans çekimi ve KMH işlemlerine uygulanan akdi faiz oranı %4,75’ten %4,50’ye, gecikme faizi ise %5,05’ten %4,80’e düşürüldü. TCMB tarafından hesaplanan bu oranlar, 24 Eylül 2025 tarihinde duyurulacak ve 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

POS KOMİSYON ORANLARINA AYAR

Merkez Bankası, kartlarla yapılan alışverişlerde uygulanan %3,56’lık POS komisyon oranını kredi kartı ve banka kartları için ayrı ayrı değerlendirdi. Kredi kartı işlemlerinde mevcut komisyon oranı sabit tutulurken, banka kartı ile yapılan harcamalarda uygulanan azami POS komisyonu %1,04’e indirildi.

Merkez Bankası faizi indirince ucuz konut kredisinin yolu açıldı

Bu adım, TCMB’nin iç talebi dengelemek ve enflasyonla mücadele çabalarını desteklemek amacıyla uyguladığı dezenflasyon politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BLOKE GÜN SAYISI AZALTILDI

POS komisyonu yerine bloke çalışmayı tercih eden iş yerleri için uygulanan azami bloke süresi de yeniden belirlendi. Buna göre, banka kartı işlemleri için 40 gün olan azami bloke süresi 15 günle sınırlandırıldı.

Ekonomistler faiz kararına ne dedi? CHP ve enflasyon etkisi...

Kartlı ödeme sistemlerinde alınan POS komisyonlarının, bu sistemlerin işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla uygulandığı belirtilirken, kredi kartlarında ek olarak kullanıcıya sağlanan kredi imkanının ilave fonlama maliyeti oluşturduğu vurgulandı. Banka kartlarında bu tür bir maliyet bulunmadığı için, komisyon oranı bu unsurlar dikkate alınarak revize edildi. Yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba yapılan iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.

TEMMUZ AYINDA DA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 250 baz puan indirerek %40,50 seviyesine çekmişti. Gecelik borç verme faizi %46’dan %43,50’ye, borçlanma faizi ise %41,50’den %39’a düşürülmüştü.

Merkez Bankası, son faiz indirimi öncesinde 24 Temmuz 2025’te benzer bir karar almış, mart ayında ara verdiği faiz indirimlerine temmuz toplantısıyla yeniden başlamıştı. O tarihte politika faizi 300 baz puanlık bir düşüşle %46’dan %43’e çekilmişti. Bu kararın hemen ardından, 25 Temmuz’da kredi kartı faizlerinde de indirim gerçekleşmişti.

Söz konusu düzenlemeye göre;

Dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan bireysel kart kullanıcıları için uygulanan %3,5 oranı sabit kalmış,

Diğer tüm kategorilerde 25 baz puan indirim yapılmıştı.

Nakit avans ve KMH faiz oranları %5’ten %4,75’e,

Dönem borcu 25 bin – 150 bin TL arasında olan kartlar için %4,25’ten %4’e,

150 bin TL üzerindeki borçlar veya kurumsal kartlar içinse %4,75’ten %4,50’ye çekilmişti.

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren bu oranların ardından, dün açıklanan yeni düzenlemelerle birlikte 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak faiz oranları da belirlenmiş oldu.