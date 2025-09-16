Merkez Bankası faizi indirince ucuz konut kredisinin yolu açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 11 Eylül'de politika faizini açıkladı. Piyasanın, enflasyon ve CHP Kurultayı davası gelişmeleri nedeniyle 300-350 baz puandan 200 baz puana düşürdüğü indirim beklentisine karşın Merkez beklentileri aşan bir faiz indirimi yaptı. 250 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 43'ten 40,5'e çekildi. Bu kararın ardından özel bankalar da konut kredisi faizlerinde indirimlere başladı.

Son dönemde borçlanma maliyetlerindeki artış sonrası kredi ile konut alımı durma noktasına gelmişti. Özellikle yüksek faiz oranı ve bankaların sınırlı kredi kullandırması nedeniyle konut kredisi hacmi oldukça düşük seviyelerde seyrediyordu.

Bu gelişmelerin ardından TCMB’nin temmuz ayında başlattığı faiz indirimi döngüsü ise piyasaya yeniden can suyu olmuştu.

Bugün açıklanan TÜİK verileri de Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 oranında artarak 19 bin 712 olduğunu gösterdi.

Temmuz ayında gerçekleşen indirimin ardından geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz indirimlerine gitmesi bankaları yeniden harekete geçirdi. Bu kapsamda bazı bankalar faiz oranlarını kamu bankalarıyla eşitleyecek şekilde indirme kararı aldı.

Doviz.com'un hazırladığı habere göre bankaların eylül ayında 1 milyon TL konut kredisi için 120 ay vadeli faiz oranları şöyle listelendi: