Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi bankalar politika faizinde güncellemeye gitti. Karar sonrası 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi. İşte banka banka detaylar...

Merkez Bankası, yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla yeni faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin yarın politika faizini yüzde 43’ten 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekeceği değerlendiriliyor.

BANKALAR TCMB'Yİ BEKLEMEDEN RAKAMLARI GÜNCELLEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı özel bankalar, toplantıyı beklemeden yeni haftaya 200 baz puanlık faiz indirimiyle başladı. Mevduat faiz oranları da bu kapsamda aşağı yönlü güncellendi. Tasarruf sahiplerinin 32 günlük getirileri de değişti.

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ BELLİ OLDU

Tabloya göre 100 bin lirasını mevduata yatıran bir müşteri, bankaya göre farklılık göstermekle birlikte 32 günün sonunda 3 bin 112 TL ile 3 bin 857 TL arasında kazanç elde edebiliyor.

İşte banka banka 100 bin liranın 32 günlük getirisi:

BankaFaiz Oranı (%)32 Günlük Getiri
Halkbank44,03.813,70
Garanti BBVA43,53.813,70
Yapı Kredi41,03.594,52
Ziraat Bankası38,03.331,51
İş Bankası35,53.112,33
Denizbank38,53.375,34
TEB38,53.813,70
Akbank40,03.813,70
QNB40,03.506,85
Fibabanka40,03.150,68
Vakıfbank36,03.150,68

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

