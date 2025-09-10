Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi

Merkez Bankası, yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla yeni faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin yarın politika faizini yüzde 43’ten 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekeceği değerlendiriliyor.

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu

BANKALAR TCMB'Yİ BEKLEMEDEN RAKAMLARI GÜNCELLEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı özel bankalar, toplantıyı beklemeden yeni haftaya 200 baz puanlık faiz indirimiyle başladı. Mevduat faiz oranları da bu kapsamda aşağı yönlü güncellendi. Tasarruf sahiplerinin 32 günlük getirileri de değişti.

iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ BELLİ OLDU

Tabloya göre 100 bin lirasını mevduata yatıran bir müşteri, bankaya göre farklılık göstermekle birlikte 32 günün sonunda 3 bin 112 TL ile 3 bin 857 TL arasında kazanç elde edebiliyor.

İşte banka banka 100 bin liranın 32 günlük getirisi:

Banka Faiz Oranı (%) 32 Günlük Getiri Halkbank 44,0 3.813,70 Garanti BBVA 43,5 3.813,70 Yapı Kredi 41,0 3.594,52 Ziraat Bankası 38,0 3.331,51 İş Bankası 35,5 3.112,33 Denizbank 38,5 3.375,34 TEB 38,5 3.813,70 Akbank 40,0 3.813,70 QNB 40,0 3.506,85

Fibabanka 40,0 3.150,68