iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları

Apple, bugün düzenlenen etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni seri, tasarım ve performans özellikleriyle dikkat çekerken, kamera sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu öne çıktı.

iPhone 17, 6,3 inç OLED ekranı, 120Hz ProMotion yenileme hızı ve 3000 nit parlaklığı ile geliyor. Yeni A19 Pro çipset, gelişmiş yapay zeka ve grafik performansı sunarken, 48MP ana kamera, 12MP telefoto lens ve 12MP ön kamera ile profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimi sağlıyor. eSIM desteği, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 gibi bağlantı seçenekleriyle donatıldı.

Apple, ultra ince model iPhone 17 Air’ı da tanıttı. Sadece 5,6 mm kalınlığındaki cihaz, 6,5 inç ProMotion ekran, 48MP ana kamera ve 18MP ön kamera ile öne çıkıyor. Yüzde 80 geri dönüştürülmüş titanyum çerçeve ve Ceramic Shield ön-arka cam, hem dayanıklılık hem de çevre dostu tasarım sunuyor. 256GB modeli 999 dolardan satışa sunulacak ve ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak.

Profesyonel kullanıcılar için iPhone 17 Pro ve Pro Max, 5x optik zoom ve gelişmiş gece modu gibi yeni kamera özellikleri sunuyor. Pro modeli 33 saate kadar video oynatma süresine sahipken, Pro Max 39 saate kadar dayanıyor. Pro modelin başlangıç fiyatı 1.199 dolar olarak açıklandı.

Yeni cihazlar, iOS 26 ile birlikte geliyor ve gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma ve yenilenen kilit ekranı gibi işlevler sunuyor.

Ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak, sevkiyat ise 19 Eylül’de gerçekleşecek.

TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Apple, iPhone 17'nin dolar bazında ve Türk Lirası ile başlangıç fiyatları şöyle:

- iPhone 17: 799 dolar - 77 bin 999 TL

- iPhone Air: 999 dolar - 97 bin 999 TL

- iPhone 17 Pro: 1.099 dolar, 107 bin 999 TL

- iPhone 17 Pro Max: 1.199 dolar - 119 bin 999 TL