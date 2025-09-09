18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu

ABD’nin New York eyaletinde yaşayan Zach Yadegari, Mayıs 2024’te ailesinin evinden kurduğu Cal AI adlı mobil uygulama ile kısa sürede büyük başarı elde etti. Kullanıcıların yemeklerinin fotoğrafını çekerek kalori hesaplaması yapabilmesini sağlayan uygulama, yüzde 90’a varan doğruluk oranıyla öne çıkıyor.

AYLIK BRÜT KARI 1,4 MİLYON DOLARI BULUYOR

App Store ve Google Play’de ücretsiz indirilebilen Cal AI, aylık 2,49 dolar veya yıllık 29,99 dolar abonelik ücretiyle kullanılıyor. Şirketin aylık brüt karı 1,4 milyon doları bulurken, net işletme geliri 274 bin dolar (11 milyon 305 TL) olarak kayıtlara geçti.

Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı

Henüz Miami Üniversitesi’nde işletme bölümünde birinci sınıfa başlayan Yadegari, uygulamanın başarısı nedeniyle üniversiteyi kısa sürede bırakabileceğini söylüyor. 30 çalışanı bulunan girişim, kısa sürede 8,3 milyon indirme sayısına ulaştı.

OYUN SİTESİNİ DE 100 BİN DOLARA SATMIŞTI

Yadegari, daha önce de lise yıllarında geliştirdiği “Totally Science” adlı oyun sitesini 2024’te 100 bin dolara (4 milyon 125) satmıştı. Kod yazmaya 7 yaşında başlayan genç girişimci, gelecekte farklı yapay zekâ projelerine odaklanmayı planlıyor.

Ancak uygulamanın bazı kullanıcılar tarafından doğruluk sorunları nedeniyle eleştirildiği de görülüyor. Yadegari bu konuda, “Cal AI röntgen gibi çalışmaz, kullanıcıların beklediği kadar kusursuz değil. Ama sürekli geliştiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Genç CEO, “Asıl amacım, geleceği şekillendirecek ve bana kalıcı bir miras bırakacak projeler üretmek” diyerek, iki yıl içinde uygulamayı satıp yeni girişimlere yönelmeyi hedefliyor.

iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları