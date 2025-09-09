Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
Yayınlanma:
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen basın toplantısında fenalaşan yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, kürsüden yere yığıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de, yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann'ın eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devr aldığı basın toplantısında yaşanan olay düya gündemine oturdu.
BASIN TOPLANTISINDA FENALAŞARAK YERE YIĞILDI
Sosyal medyada paylaşılan videoda, basın toplantısında fenalaşan Lann, söz almasının hemen ardından fenalaştığı görülüyor.
Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.
"SIRADAN BİR SALI OLMADI"
Bayılmasından kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönen Sağlık Bakanı Lann, ulusal basına kan şekerinin düşmesinden dolayı bayıldığını açıkladı.
Lann "Sıradan bir salı olmadı" diye konuştu.
Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)