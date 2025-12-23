Banksy’nin yeni eserleri ortaya çıktı

Pazartesi günü sanatçının Instagram hesabında da paylaşılan yeni duvar resmi, Londra'nın merkezindeki Bayswater'da bir duvarda ortaya çıktı ve kışlık şapka ile bot giymiş iki çocuğu, teneke bir çatıda yatıyor gibi gösteren bir görüntü içeriyor.

Daha büyük olan çocuk, gökyüzünü işaret ederken, etrafları mahallenin çöpleriyle çevrili.

İKİ ESER BİRDEN İKİSİ DE AYNI

Lonrda'da farklı bir bölgede ortaya çıkan eserdeki çocuklar, hafta sonu Londra'nın merkezindeki Tottenham Court Road bölgesinde, tatil alışverişçileriyle dolu bir başka duvar resminde görülen çocuklarla aynı görünüyor.

Bu duvar resmi, Banksy'nin otantik eserlerini paylaştığı Instagram hesabında yer almadı, ancak yine de ona atfedildi ve aynı iki çocuğun bu kez kaldırımda uzanmış halini gösteriyordu. Arkalarında ofisler, mağazalar ve lüks dairelerin bulunduğu bir gökdelen olan Centre Point kulesi görünüyor.

ÇOCUK EVSİZLİĞİ YORUMU

Sosyal ve politik yorumlarıyla tanınan Banksy'nin Londra'daki son duvar resimleri, içeriği ve konumları nedeniyle sokak sanatı dünyasındaki bazı gözlemciler tarafından İngiltere'de artan çocuk evsizliği hakkında bir açıklama olarak yorumlandı.

170 BİN EVSİZ ÇOCUK

Ekim ayında, İngiliz hükümeti yılın ilk yarısına ait verileri yayımladı. Buna göre, 2025 yılının ilk yarısında geçici barınaklarda yaşayan çocuk sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre arttığını ve İngiltere'de 170.000'den fazla çocuğun evsiz kategorisine girdiği ortaya çıktı.

ESERİN KONUMUYLA MESAJ MI VERDİ?

Banksy, Centre Point görüntüsünü henüz sosyal medyada paylaşmamış olsa da, bu görüntünün yerleştirildiği konumun da ayrı bir mesaj taşıdığı belirtiliyor.

Centrepoint, aynı zamanda genç evsizliğiyle mücadele eden önde gelen bir İngiliz hayır kurumunun adı. Bu isim 1969 yılında, lüks binanın adından “ilham alınarak” verilmiştir. İsmin hikayesi ise grubun kurucusunun “evsizlere hakaret” olarak gördüğü pahalı kule ile sokaklardan uzak tutmak istediği gençler arasındaki zıtlığı vurgulamak için seçildiği şeklinde.