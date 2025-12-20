TOKİ'ye başvuran sayısı açıklandı: Yüzde 40'ı şartları karşılamadı

Barınma krizinin gölgesinde vatandaşın tek umudu olan sosyal konut projesinde başvuru sayısı açıklandı. 500 bin konutluk dev projeye şimdiye kadar 8 milyon 840 bin 314 kişi başvurdu ancak yaklaşık yüzde 40'ı şartları sağlayamadığı için elendi.

İktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak lanse ettiği ve TOKİ eliyle 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk projeye bugüne kadar başvuranların sayısı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 kişi başvurdu.

Ancak, başvuru yapanların yaklaşık 3,6 milyonu kriterlere takıldı. Bakan Kurum, şartları sağlayan geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu. Yani yaklaşık 3,5 milyonun üzerinde vatandaşın ev hayali kura aşamasına bile gelemeden bitti.

GENÇLER GELECEK KAYGISIYLA BAŞVURDU

Başvuruların demografik dağılımı ise ülkedeki "ev sahibi olma" zorluğunu en çok gençlerin hissettiğini ortaya koydu. Başvurularda en büyük ilgiyi gençler gösterdi.

Bakan Kurum, 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olabilmek için dosyayı doldurduğunu belirtti. İller bazında bakıldığında ise başı İstanbul çekti, onu Ankara ve İzmir takip etti.

YIL BİTMEDEN KURA HEYECANI

Bakan Kurum, vatandaşların projeye duyduğu güvenin boşa çıkmayacağını savunarak, kura takvimini de açıkladı.

Kurum, "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz" diyerek sürecin hızlanacağı mesajını verdi. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutun teslim edildiğini hatırlatan Bakan, yeni konutların da en kısa sürede hak sahiplerine verileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

