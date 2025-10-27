Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama! Sendikalar katılmayacak: Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, asgari ücret düzenlemesi, gelir bazlı sigorta sistemi ve emekli maaşlarıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan gençler) grubuna yönelik özel programlar hazırladıklarını açıkladı. 15-29 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına kazandırılmasının en büyük hedefleri olduğunu belirten Işıkhan, “Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencin istihdam edilmesi” dedi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU: SENDİKALARI SUÇLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına değinen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Komsiyon'da kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz. Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz."

İSTİHDAM VE EMEKLİLİK VERİLERİ

Türkiye’de istihdamın 32,2 milyon kişi, emekli sayısının ise 17 milyona yaklaştığını belirten Işıkhan, aktif-pasif dengesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Aktif-pasif oranının ideal olarak 2’ye yaklaşması gerektiğini, şu anda 1,6 seviyesinde olduğunu aktardı.

EMEKLİ AYLIKLARI

Geçen haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’nın emekli aylıklarına yönelik açıklamalarıydı. Bakan Işıkhan, bu konudaki haberleri değerlendirerek, sistemin yapısal olarak güçlü olduğunu belirtti ve sosyal güvenlik kapsamında vatandaşların haklarının kapsamlı olduğunu vurguladı.

TÜRK-İŞ KOMİSYONA KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

Atalay, 25 Aralık 2024’te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret belirleme sürecine ilişkin olarak,

“Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız,” demişti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENYİOR?

Yasaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.