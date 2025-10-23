Asgari ücreti bütçeden anladılar! İktidar medyası açık açık yazdı...

Gerek son yıllarda olduğu gibi yine ekonomik sıkıntılar ile gerekse de siyasi çalkantılar ile geçen 2025'in sonuna geliniyor. 2026'ya doğru giderken milyonların aklındaki en büyük soru ise: Asgari ücret ne kadar olacak?

Muhalefetin eli yüksekten açtığı hiçbir senaryoya yeşil ışık yakmayan AKP iktidarı, senede 2 defa yapılan artışı da bir defaya düşürünce milyonlar yoksul bile olamadı. Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalıştı.

EN MERAK EDİLEN SORUNUN YANITI İKTİDAR MEDYASINDAN GELDİ

Alım gücünün günden güne erimesine karşın iktidarın somut bir adım atmaması milyonları her geçen gün daha da sefalet içerisinde yaşamaya ve iktidara karşı öfkelendirmeye itti. 2026 yılına girerken akıllardaki en büyük soru işaretinin cevabı iktidar medyasından verildi.

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı: İşte 2026 yılı için zam senaryoları

BÜTÇEDEN ANLADILAR

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesine Faruk Erdem, "Bütçeden asgari ücrete destek" başlıklı köşe yazısında asgari ücret ipucunu yazdı.

KURUŞUNA KADAR YAZDILAR

Erdem'in yazdıklarına göre OVP'de yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak belirlendi. Enflasyon oranlarına göre asgari ücrete artış yapıldığında brüt 33 bin 417 lira, net olarak 28 bin 403 lira olarak hesaplandı. Bir ihtimal bunun üzerinde yüzde 30 artış olması durumunda brüt 33 bin 807, net ise 28 bin 736 liraya denk geliyor.

En son ihtimal olarak ise yüzde 35 olması durumunda brüt 35 bin 107 lira, net 29 bin 841 lira olarak görüldü.