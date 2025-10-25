Asgari ücret ne kadar olur? İşte senaryolar...

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki senaryolar...

Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek yeni ücreti belirleyecek. Toplantılar öncesinde hem işçi hem de işveren temsilcileri, adil bir ücret yapısı talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği Üçlü Danışma Kurulu toplantılarına katıldı.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTACAK HAKLAR

Yeni yılda belirlenecek asgari ücret, birçok sosyal hakkı da doğrudan etkileyecek. Buna göre şu kalemlerde de artış yaşanacak:

İşsizlik maaşı
Genel Sağlık Sigortası primi
Kıdem tazminatı tavanı
Askerlik ve doğum borçlanması
İsteğe bağlı sigorta primleri
Staj ücreti
Rapor ücreti

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından 15 temsilciden oluşuyor. Komisyon kararları en az 10 üyenin katılımıyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİ VE İŞVERENE MALİYETİ

2025 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret:

Brüt: 26.005 TL 50 kuruş
Net: 22.104 TL 67 kuruş
İşverene toplam maliyet: 30.621 TL 48 kuruş

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı

Bu maliyetin 4.095 TL 87 kuruşu SGK priminden, 520 TL 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigortasından oluşuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

2026 yılı asgari ücreti için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Komisyon, toplantıların ardından en geç 31 Aralık 2025’e kadar yeni ücreti açıklayacak. Zamlı maaşlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

AÇLIK SINIRI VE YAŞAM MALİYETİ

Türk-İş’in eylül 2025 verilerine göre:

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı: 27.970 TL
Mevcut asgari ücret: Açlık sınırının 5.866 TL altında
Bekar çalışanın yaşam maliyeti: 36.305 TL

Son dakika | Açlık sınırı yükseldi!Son dakika | Açlık sınırı yükseldi!

Bu veriler, mevcut asgari ücretin temel yaşam maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

2026 İÇİN 8 ZAM SENARYOSU

2021/11/04/asgari-ucret.jpg

Ekonomik göstergeler, Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program’daki enflasyon tahminleri dikkate alınarak hazırlanan olası zam senaryoları şöyle:

%16 zam: 25.641 TL
%20 zam: 26.522 TL
%24 zam: 27.409 TL
%25 zam: 27.630 TL
%28,5 zam: 28.404 TL
%30 zam: 28.735 TL
%35 zam: 29.840 TL
%40 zam: 30.945 TL

Bu oranlar, 2026’da milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek kritik seviyeleri işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

